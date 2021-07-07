У Гаїті вбили президента
Президент Гаїті Жовенель Мойз отримав смертельні поранення під час нападу на його резиденцію.
Президент Гаїті Жовенель Мойз був застрелений внаслідок нападу, здійсненого в середу, 7 липня, на його приватну резиденцію.
Як повідомляє місцевий інформаційний ресурс Juno 7, напад був скоєний на світанку.
За інформацією виконувача обовʼязків премʼєр-міністра країни Клода Жозефа, напала на будинок президента група невстановлених осіб, зокрема "кілька людей, які говорять іспанською".
Згідно з офіційними даними, невідомі проникли на територію в приватній резиденції президента Гаїті і вистрілили в нього кілька разів.
Зазначимо, на президента Гаїті вже скоювали замах у лютому 2021 року. Тоді спецслужбам країни вдалося запобігти нападу.
Нагадаємо, Жовенель Мойз став президентом Гаїті в лютому 2017 року. Відомо, що він народився в червні 1968 року в місті Тру-дю-Нор. Його батько був фермером і торговцем, а мати — швачкою.
Раніше повідомлялося, що президент Чаду Ідріс Дебі, який в квітні був оголошений переобраним на свою шосту каденцію, помер від отриманих поранень на передовій.
Також ми писали, що в 2009 році був убитий президент Гвінеї-Бісау Жуан Бернарду Вієйра.
Фокус повідомляв про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет на випадок свого вбивства.