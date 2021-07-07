У Гаїті вбили президента

Президент Гаїті Жовенель Мойз отримав смертельні поранення під час нападу на його резиденцію.

Президент Гаїті Жовенель Мойз був застрелений внаслідок нападу, здійсненого в середу, 7 липня, на його приватну резиденцію.

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Як повідомляє місцевий інформаційний ресурс Juno 7, напад був скоєний на світанку.

За інформацією виконувача обовʼязків премʼєр-міністра країни Клода Жозефа, напала на будинок президента група невстановлених осіб, зокрема "кілька людей, які говорять іспанською".

Згідно з офіційними даними, невідомі проникли на територію в приватній резиденції президента Гаїті і вистрілили в нього кілька разів.

Зазначимо, на президента Гаїті вже скоювали замах у лютому 2021 року. Тоді спецслужбам країни вдалося запобігти нападу.

Нагадаємо, Жовенель Мойз став президентом Гаїті в лютому 2017 року. Відомо, що він народився в червні 1968 року в місті Тру-дю-Нор. Його батько був фермером і торговцем, а мати — швачкою.

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