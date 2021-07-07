В Гаити убили президента

Президент Гаити Жовенель Мойз получил смертельные ранения во время нападения на его резиденцию.

Президент Гаити Жовенель Мойз был застрелен в результате нападения, совершенного в среду, 7 июля, на его частную резиденцию.

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Как сообщает местный информационный ресурс Juno 7, нападение было совершено на рассвете.

По информации исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа, напала на дом президента группа неустановленных лиц, в том числе "несколько человек, говорящих по-испански".

Согласно официальным данным, неизвестные проникли на территорию в частной резиденции президента Гаити и выстрелили в него несколько раз.

Отметим, на президента Гаити уже покушались в феврале 2021 года. Тогда спецслужбам страны удалось предотвратить нападение.

Напомним, Жовенель Моиз стал президентом Гаити в феврале 2017 года. Известно, что он родился в июне 1968 года в городе Тру-дю-Нор. Его отец был фермером и торговцем, а мать – швеей.

Ранее сообщалось, что президент Чада Идрис Деби, который в апреле был объявлен переизбранным на свою шестую каденцию, скончался от полученных ранений на передовой.

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