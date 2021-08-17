Больше 1400 погибших: количество жертв землетрясения на Гаити продолжает расти (фото)

Около шести тысяч человек получили травмы, а доставке гуманитарной помощи препятствуют местные банды

14 августа на Гаити произошло землетрясение амплитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Оно ощущалось по всему Карибскому региону, включая Ямайку и Кубу. Тысячи домов разрушены, а количество погибших уже составляет 1419 человек. Об это пишет Fox News.

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Разрушительное землетрясение произошло в 150 километрах от столицы Порт-о-Пренс и сейчас страна уже пострадавшая от пандемии коронавируса, бандитизма и политической неопределенности, которая настала после убийства президента Жовенеля Мойза 7 июля, не может самостоятельно справиться с последствиями катаклизма.

[ + – ] Улицы Порт-о-пренса

Более того, гуманитарным конвоям препятствуют местные банды. Так, в приморском районе Мартиссан местным властям пришлось договариваться с бандитами, чтобы те пропустили грузы для пострадавших, сообщает Управление ООН по координации гуманитарной деятельности. Агентство назвало южный полуостров Гаити "горячей точкой" и сообщили о неоднократных нападениях на своих сотрудников.

Также ситуация со дня на день может усугубиться из-за тропического шторма Грейс, который на днях должен достичь Гаити. А это грозит проливными ливнями, оползнями, затоплениями и, как следствие, развитием болезней.

Сейчас уцелевшие обыскивают руины, чтобы найти еду, или хоть что-то что можно продать. Некоторые сутками ждут денежных переводов от родственников, которые работают за границей.

Больницы переполнены, пациенты ждут врачей на ступенях здания. Так, один из трех докторов, который сейчас дежурит в госпитале Ле-Ке, рассказал, что после землетрясения принял 250 пациентов. Сейчас в больницах нет анальгетиков, болеутоляющих, перевязочных материалов, шприцов и не хватает коек.

[ + – ] Гаити после землетрясения

"У нас ничего нет, но люди продолжают приходить", — рассказал доктор Мишель. Масок тоже нет, так что врачи уверены, что все их пациенты уже скорей всего заразились коронавирусом.

По официальным данным в результате землетрясения было разрушено более 7000 домов и почти 5000 повреждены, более 30 000 семей остались без крова. Больницы, школы, офисы и церкви также были разрушены или сильно повреждены.

Премьер-министр Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение для всей страны и сказал, что первые конвои правительственной помощи начали перебрасывать помощь в районы, где были разрушены города и больницы перегружены.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила, что тысячи гаитян нуждаются в чистой воде, крыше над головой и медицинской помощи.

"Прошло чуть более десяти лет, и Гаити снова трясет", — сказала Фор, имея в виду землетрясение 2010 года, которое разрушило столицу Гаити и унесло жизни десятки тысяч человек.