Принца Гарри и Меган Маркл освистали во время вручения телевизионных наград

Инцидент произошел в Лондоне во время вручения Национальной телевизионной премии

Принца Гарри и Меган Маркл освистали. Случилось это во время вручения Национальной телевизионной премии в Лондоне, на арене O2, когда на экранах начали демонстрировать "лучшие телевизионные моменты" и в том числе эпизоды из скандального интервью герцогов Сассекских, которое они дали Опре Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.

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Примечательно, но в прямой трансляции канала ITV шум возмущенной аудитории не показали, однако селебрити, которые присутствовали на церемонии, рассказали журналистам, что реакция зала была именно такой.

[ + – ] Вручение Национальной телевизионной премии в Лондоне, на арене O2

"Сэр Тревор Макдональд представил коллекцию самых знаковых телевизионных моментов года, появились кадры из интервью и по всему залу послышался свист и возмущенные возгласы, так будто Меган и Гарри были киношными злодеями", — рассказал один из гостей церемонии.

Другой источник, еще одна знаменитость пожелавшая сохранить инкогнито, заявил, что "многие кричали и смеялись, некоторые предпочли промолчать, но Меган Маркл в тот вечер точно не пользовалась популярностью", — отметил он.

Напомним, интервью Меган Маркл и принца Гарри посмотрели 17 миллионов человек по всему миру. Оно получилось скандальным: герцоги Сассекские, покинувшие Великобританию, рассказали о расизме в королевской семье, пожаловались, что никто не поддерживал Меган, когда она была в депрессии, а Гарри сообщил, что у него испортились отношения с отцом и братом.

Меган также обвинила Кейт Миддлтон в том, что она довела ее до слез и сообщила, что они с Гарри поженились до официальной церемонии, что позже было опровергнуто.

Интервью испортило репутацию королевской семьи, но повлияло и на чету герцогов Сассекский. Вскоре после этого скончался принц Филипп, и их рейтинг стал неуклонно катиться вниз. Менее популярным членом семьи, чем Гарри и Меган остается только принц Эндрю, который признался, что бывал на секс-вечеринках печально известного Джеффри Эпштейна.

Последний раз их критиковали после того, как талибы заняли Кабул. Гарри и Меган опубликовали пост, в котором сообщили, как они переживают по этому поводу и призвали жертвовать деньги, но при этом не написали, собираются ли они сами помогать.