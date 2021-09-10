Принца Гарри и Меган Маркл освистали во время вручения телевизионных наград
Инцидент произошел в Лондоне во время вручения Национальной телевизионной премии
Принца Гарри и Меган Маркл освистали. Случилось это во время вручения Национальной телевизионной премии в Лондоне, на арене O2, когда на экранах начали демонстрировать "лучшие телевизионные моменты" и в том числе эпизоды из скандального интервью герцогов Сассекских, которое они дали Опре Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.
Примечательно, но в прямой трансляции канала ITV шум возмущенной аудитории не показали, однако селебрити, которые присутствовали на церемонии, рассказали журналистам, что реакция зала была именно такой.
"Сэр Тревор Макдональд представил коллекцию самых знаковых телевизионных моментов года, появились кадры из интервью и по всему залу послышался свист и возмущенные возгласы, так будто Меган и Гарри были киношными злодеями", — рассказал один из гостей церемонии.
Другой источник, еще одна знаменитость пожелавшая сохранить инкогнито, заявил, что "многие кричали и смеялись, некоторые предпочли промолчать, но Меган Маркл в тот вечер точно не пользовалась популярностью", — отметил он.
Напомним, интервью Меган Маркл и принца Гарри посмотрели 17 миллионов человек по всему миру. Оно получилось скандальным: герцоги Сассекские, покинувшие Великобританию, рассказали о расизме в королевской семье, пожаловались, что никто не поддерживал Меган, когда она была в депрессии, а Гарри сообщил, что у него испортились отношения с отцом и братом.
Меган также обвинила Кейт Миддлтон в том, что она довела ее до слез и сообщила, что они с Гарри поженились до официальной церемонии, что позже было опровергнуто.
Интервью испортило репутацию королевской семьи, но повлияло и на чету герцогов Сассекский. Вскоре после этого скончался принц Филипп, и их рейтинг стал неуклонно катиться вниз. Менее популярным членом семьи, чем Гарри и Меган остается только принц Эндрю, который признался, что бывал на секс-вечеринках печально известного Джеффри Эпштейна.
Последний раз их критиковали после того, как талибы заняли Кабул. Гарри и Меган опубликовали пост, в котором сообщили, как они переживают по этому поводу и призвали жертвовать деньги, но при этом не написали, собираются ли они сами помогать.