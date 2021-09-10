Принца Гаррі та Меган Маркл освистали під час вручення телевізійних нагород
Інцидент стався в Лондоні під час вручення Національної телевізійної премії
Принца Гаррі і Меган Маркл освистали. Сталося це під час вручення Національної телевізійної премії в Лондоні, на арені O2, коли на екранах почали демонструвати "кращі телевізійні моменти" і в тому числі епізоди зі скандального інтерв'ю герцогів Сассекських, яке вони дали Опрі Вінфрі. Про це пише Daily Mail.
Примітно, але в прямій трансляції каналу ITV шум обуреної аудиторії не показали, проте селебріті, які були присутні на церемонії, розповіли журналістам, що реакція залу була саме такою.
"Сер Тревор Макдональд представив колекцію найзнаковіших телевізійних моментів року, з'явилися кадри з інтерв'ю, і по всьому залу почувся свист і обурені вигуки, так ніби Меган і Гаррі були кіношними лиходіями", — розповів один із гостей церемонії.
Інше джерело, ще одна знаменитість, яка побажала зберегти інкогніто, заявила, що "багато хто кричав і сміявся, деякі вважали за краще промовчати, але Меган Маркл у той вечір точно не користувалася популярністю", — зазначила вона.
Нагадаємо, інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі подивилися 17 мільйонів чоловік по всьому світу. Воно вийшло скандальним: герцоги Сассекські, покинувши Великобританію, розповіли про расизм у королівській родині, поскаржилися, що ніхто не підтримував Меган, коли вона була в депресії, а Гаррі повідомив, що в нього зіпсувалися стосунки з батьком і братом.
Меган також звинуватила Кейт Міддлтон в тому, що вона довела її до сліз, і повідомила, що вони з Гаррі одружилися до офіційної церемонії, що пізніше було спростовано.
Інтерв'ю зіпсувало репутацію королівської родини, але вплинуло і на пару герцогів Сассекських. Незабаром після цього помер принц Філіп, і їхній рейтинг став неухильно котитися вниз. Менш популярним членом сім'ї, ніж Гаррі і Меган, залишається тільки принц Ендрю, який зізнався, що бував на секс-вечірках сумнозвісного Джеффрі Епштейна.
Останній раз їх критикували після того, як таліби зайняли Кабул. Гаррі та Меган опублікували пост, в якому повідомили, як вони хвилються з цього приводу і закликали жертвувати гроші, але при цьому не написали, чи збираються вони самі допомагати.