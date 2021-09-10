Принца Гаррі та Меган Маркл освистали під час вручення телевізійних нагород

Інцидент стався в Лондоні під час вручення Національної телевізійної премії

Принца Гаррі і Меган Маркл освистали. Сталося це під час вручення Національної телевізійної премії в Лондоні, на арені O2, коли на екранах почали демонструвати "кращі телевізійні моменти" і в тому числі епізоди зі скандального інтерв'ю герцогів Сассекських, яке вони дали Опрі Вінфрі. Про це пише Daily Mail.

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Примітно, але в прямій трансляції каналу ITV шум обуреної аудиторії не показали, проте селебріті, які були присутні на церемонії, розповіли журналістам, що реакція залу була саме такою.

[ + – ] Вручення Національної телевізійної премії в Лондоні, на арені O2

"Сер Тревор Макдональд представив колекцію найзнаковіших телевізійних моментів року, з'явилися кадри з інтерв'ю, і по всьому залу почувся свист і обурені вигуки, так ніби Меган і Гаррі були кіношними лиходіями", — розповів один із гостей церемонії.

Інше джерело, ще одна знаменитість, яка побажала зберегти інкогніто, заявила, що "багато хто кричав і сміявся, деякі вважали за краще промовчати, але Меган Маркл у той вечір точно не користувалася популярністю", — зазначила вона.

Нагадаємо, інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі подивилися 17 мільйонів чоловік по всьому світу. Воно вийшло скандальним: герцоги Сассекські, покинувши Великобританію, розповіли про расизм у королівській родині, поскаржилися, що ніхто не підтримував Меган, коли вона була в депресії, а Гаррі повідомив, що в нього зіпсувалися стосунки з батьком і братом.

Меган також звинуватила Кейт Міддлтон в тому, що вона довела її до сліз, і повідомила, що вони з Гаррі одружилися до офіційної церемонії, що пізніше було спростовано.

Інтерв'ю зіпсувало репутацію королівської родини, але вплинуло і на пару герцогів Сассекських. Незабаром після цього помер принц Філіп, і їхній рейтинг став неухильно котитися вниз. Менш популярним членом сім'ї, ніж Гаррі і Меган, залишається тільки принц Ендрю, який зізнався, що бував на секс-вечірках сумнозвісного Джеффрі Епштейна.

Останній раз їх критикували після того, як таліби зайняли Кабул. Гаррі та Меган опублікували пост, в якому повідомили, як вони хвилються з цього приводу і закликали жертвувати гроші, але при цьому не написали, чи збираються вони самі допомагати.