Меган Маркл з'явилася на обкладинці Time в коштовностях принцеси Діани

Герцог і герцогиня Сассекські увійшли в топ-100 найвпливовіших людей світу 2021 року

Меган Маркл і принц Гаррі, який напередодні відсвяткував своє 37-річчя, увійшли до списку найвпливовіших людей світу 2021 року. Їхній парний знімок прикрасив обкладинку майбутнього номеру журналу Time. І Меган заради такої події одягла всі коштовності принцеси Діани, що їй дісталися. Про це пише Daily Mail.

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У супровідній статті, написаній другом принца Гаррі, відомим ресторатором Хосе Андресом, йдеться: "У світі, де кожен висловлює думку про людей, яких не знає, Гаррі і Меган відчувають співчуття до незнайомців. Вони не просто говорять, вони завжди готові допомогти".

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на обкладинці Time Фото: trump1 [ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі в журналі Time Фото: trump1

Андрес також описує епізод з військової біографії принца Гаррі, коли той служив в Афганістані і перервав інтерв'ю, щоб відбити атаку на базу НАТО. Друг принца тактовно промовчав про скандали, які спровокували герцоги, давши інтерв'ю Опрі Вінфрі, і їхні напружені відносини з королівською родиною.

Втім, пару вже критикували за їхню діяльність. Вони нещодавно закликали допомогти Афганістану, який тепер контролюють таліби, але ніяк не допомогли самі. А на врученні телевізійних нагород у Лондоні їх і зовсім освистали.

Для обкладинки Time скандальна пара позує в саду свого маєтку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Гаррі одягнений у чорне і ховається, як уже написали в мережі, за спиною Меган, одягненою в біле.

Усього на герцогині Сассекській, яку неодноразово критикували за марнотратство, прикрас на 384 тисячі доларів.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі в журналі Time Фото: trump1

Серед коштовностей — годинник Cartier за 23 тисячі доларів, який належав принцесі Діані, кілька золотих кілець з діамантами і золотих браслетів, які також належали леді Ді.

Втім, є і символічна прикраса — кільце на мізинець від Shiffon за 525 доларів, яке покликане продемонструвати розширення прав і можливостей жінок. Таке ж є у Ніколь Кідман, Мішель Обами і Серени Вільямс.

Варто згадати і обручку за 350 000 доларів, дизайн якої придумав сам принц Гаррі разом з ювелірами з Cleave and Company. На неї пішов діамант з Ботсвани і два алмази з колекції принцеси Діани.

Головний редактор журналу Time Едвард Фельсенталь сказав, що в список 100 входять "видатні лідери з усього світу, які працюють над побудовою кращого майбутнього", які "в рік кризи кинулися в бій".

У список також увійшли Брітні Спірс, суперзірка кантрі Доллі Партон, тенісистка Наомі Осака і російський опозиціонер Олексій Навальний. Олімпійська чемпіонка Сімона Байлс і генеральний директор Apple Тім Кук включені в розділ "Титани", а володарка премії "Оскар" Кейт Вінслет, репер LIL NAS X, актриса Скарлетт Йоганссон і актор Джейсон Судейкіс увійшли в список "артистів".

Володарка "Греммі" Біллі Айліш очолила список "Піонерів". У розділі "Лідери" представлені президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп. А в число "Новаторів" входять мільярдери Дженсен Хуан, Ілон Маск, Віллоу Сміт і Джада Пінкетт-Сміт.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл склали обов'язки членів британської королівської сім'ї 1 квітня 2020 року. Вони переїхали в США і вже уклали кілька великих контрактів.