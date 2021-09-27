Королевская роскошь: Меган Маркл за три дня в Нью-Йорке появилась в вещах на $90 тыс. долларов
Герцогиню уже раскритиковали за показную роскошь и желание привлечь к себе побольше внимания.
Жена принца Гарри Меган Маркл во время трехдневного визита в Нью-Йорк вместе с мужем пять раз появлялась на публике, меняя при этом дизайнерские наряды, общая стоимость которых составила, по данным Daily Mail, $91 тыс, не считая украшений. По информации журналистов, герцогиня три недели со стилистом подбирала одежду для первого после рождения второго ребенка визита.
День первый, 23 сентября
Так в первый день герцогиня Сассекская во время посещения мемориала памяти жертв теракта 11 сентября появилась в черной футболке-поло, шерстяном черном пальто Emporio Armani за $1872 с соответствующими черными брюками за $889 и туфлями Aquazzura за $615 долларов. Общая стоимость вещей Меган составила $3374. Эксперты образ оценили как самый дешевый за весь визит. Однако бонусом шло то, что она дополнила свой наряд драгоценностями на сумму свыше $400 тысяч.
Позже в тот же день Гарри и Меган посетили штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, куда Маркл приехала в верблюжьем пальто Max Mara за $4379, маленьком черном платье и с сумкой Valextra Iside за $3421.
День второй, 24 сентября
В пятницу, 24 сентября, Меган посетила школу PS 123 Махалии Джексон в Гарлеме, где 94% детей учатся бесплатно. На встречу с ними она нарядилась в кашемировое пальто Loro Piana за $5840, широкие брюки за $1685 и красные туфли-лодочки Manolo Blahnik с острым носком за $581. Образ она дополнила браслетом Cartier Love за $6900 и ремнем от Loro Piana за $775. Общая стоимость аутфита – $15,788.
Роскошный наряд Меган раскритиковали в британских СМИ, назвав подобный шик очень неуместным в заведении, где получают образование дети из семей простых работяг. К прессе присоединились и многие читатели, отметив, что классические джинсы и футболка смотрелись бы куда уместнее, чем дорогой дизайнерский ансамбль.
День третий, 25 сентября
В субботу, 25 сентября, герцогиня Сассекская сменила два наряда. Сначала она снова приехала в штаб-квартиру ООН, выбрав кашемировое пальто Max Mara Lilia, в котором была в первый день, и дополнив его брюками того же бренда за $643. Она опять надела браслет Cartier Love, но на этот раз добавила к этому часы Cartier за $12 000. В общей сложности этот субботний утренний наряд обошелся Меган в $23 918.
Днем бывшая актриса переоделась в белое платье Valentino за $4500 и черные туфли, дополнив образ серьгами Cartier за $16 500, часами Cartier, ранее принадлежавшими принцессе Диане и все тем же браслетом Cartier Love. Суммарная стоимость ее гардероба в этот раз оценивалась в $39 898. В таком виде она появилась на мероприятии Global Citizen Live, организованном для продвижения всемирной политики справедливости вакцинирования. Выступая перед присутствующими, герцоги Сассекские раскритиковали "сверхбогатые" компании по производству вакцин.
Напомним, визит королевский особ в Нью-Йорк прошел помпезно. Несмотря на то, что и Меган, и Гарри выступают за сохранение планеты и экономию энергоресурсов, они передвигались по городу на трех "прожорливых" внедорожниках, а их безопасность обеспечивали два десятка охранников.