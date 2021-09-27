Королевская роскошь: Меган Маркл за три дня в Нью-Йорке появилась в вещах на $90 тыс. долларов

Герцогиню уже раскритиковали за показную роскошь и желание привлечь к себе побольше внимания.

Жена принца Гарри Меган Маркл во время трехдневного визита в Нью-Йорк вместе с мужем пять раз появлялась на публике, меняя при этом дизайнерские наряды, общая стоимость которых составила, по данным Daily Mail, $91 тыс, не считая украшений. По информации журналистов, герцогиня три недели со стилистом подбирала одежду для первого после рождения второго ребенка визита.

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День первый, 23 сентября

Так в первый день герцогиня Сассекская во время посещения мемориала памяти жертв теракта 11 сентября появилась в черной футболке-поло, шерстяном черном пальто Emporio Armani за $1872 с соответствующими черными брюками за $889 и туфлями Aquazzura за $615 долларов. Общая стоимость вещей Меган составила $3374. Эксперты образ оценили как самый дешевый за весь визит. Однако бонусом шло то, что она дополнила свой наряд драгоценностями на сумму свыше $400 тысяч.

[ + – ] Во время посещения места, где стояли башни-близнецы, герцогиня Сассекская "засветила" драгоценностей на сотни тысяч долларов Фото: Getty Images

Позже в тот же день Гарри и Меган посетили штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, куда Маркл приехала в верблюжьем пальто Max Mara за $4379, маленьком черном платье и с сумкой Valextra Iside за $3421.

[ + – ] Герцоги Сассекские во время посещения штаб-квартиры ООН Фото: Getty Images

День второй, 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, Меган посетила школу PS 123 Махалии Джексон в Гарлеме, где 94% детей учатся бесплатно. На встречу с ними она нарядилась в кашемировое пальто Loro Piana за $5840, широкие брюки за $1685 и красные туфли-лодочки Manolo Blahnik с острым носком за $581. Образ она дополнила браслетом Cartier Love за $6900 и ремнем от Loro Piana за $775. Общая стоимость аутфита – $15,788.

Роскошный наряд Меган раскритиковали в британских СМИ, назвав подобный шик очень неуместным в заведении, где получают образование дети из семей простых работяг. К прессе присоединились и многие читатели, отметив, что классические джинсы и футболка смотрелись бы куда уместнее, чем дорогой дизайнерский ансамбль.

[ + – ] В бедную школу в Гарлеме Меган приехала в наряде за $16 тыс Фото: Getty Images

День третий, 25 сентября

В субботу, 25 сентября, герцогиня Сассекская сменила два наряда. Сначала она снова приехала в штаб-квартиру ООН, выбрав кашемировое пальто Max Mara Lilia, в котором была в первый день, и дополнив его брюками того же бренда за $643. Она опять надела браслет Cartier Love, но на этот раз добавила к этому часы Cartier за $12 000. В общей сложности этот субботний утренний наряд обошелся Меган в $23 918.

[ + – ] Скромный на первый взгляд образ герцогини Сассекской на самом деле обошелся почти в $24 тыс Фото: Getty Images

Днем бывшая актриса переоделась в белое платье Valentino за $4500 и черные туфли, дополнив образ серьгами Cartier за $16 500, часами Cartier, ранее принадлежавшими принцессе Диане и все тем же браслетом Cartier Love. Суммарная стоимость ее гардероба в этот раз оценивалась в $39 898. В таком виде она появилась на мероприятии Global Citizen Live, организованном для продвижения всемирной политики справедливости вакцинирования. Выступая перед присутствующими, герцоги Сассекские раскритиковали "сверхбогатые" компании по производству вакцин.

[ + – ] Меган Маркл в платье Valentino за $4500 Фото: Getty Images

Напомним, визит королевский особ в Нью-Йорк прошел помпезно. Несмотря на то, что и Меган, и Гарри выступают за сохранение планеты и экономию энергоресурсов, они передвигались по городу на трех "прожорливых" внедорожниках, а их безопасность обеспечивали два десятка охранников.