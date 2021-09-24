Отряд телохранителей и дорогой отель: принц Гарри и Меган Маркл с шиком отдыхают в Нью-Йорке

Герцоги Сассекские, которые еще недавно печалились о плачевном состоянии экологии, передвигаются по городу сразу на трех внедорожниках

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк, где проведут ряд встреч. За их визитом внимательно следят журналисты и поклонники, так что сейчас про их первый официальный визит известно буквально все. И, как водится, на герцогов Сассекских уже обрушилась волна критики. Об этом пишет Daily Mail.

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В Нью-Йорк из Калифорнии, где они живут с 2020 года, пара прибыла на частном самолете, а по городу они передвигаются в компании целого отряда телохранителей и сразу на трех чрезвычайно "прожорливых" внедорожниках Cadillac Escalade. Сообщается, что пару сопровождают сразу 20 охранников, причем они следуют за ними везде, даже, когда те встречаются со знакомыми.

[ + – ] Кортеж принца Гарри и Меган Маркл Фото: The Daily Mail

И это после того, как принц Гарри говорил о том, что что изменение климата — одна из "самых насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся". Также в своем скандальном интервью Опре Уинфри Гарри заявил, что "очень страшно растить детей в современном мире, где ваша страна то горит, то оказывается под водой, то страдает от вырубки лесов".

Впрочем, как бы не пекся принц о экологии, он не в силах отказаться от частных самолетов. Только в августе он летал из Аспена в Колорадо, а ранее пользовался самолетом Элтона Джона.

В Нью-Йорке герцоги остановились в шикарном отеле "Карлайл" на Манхэттене, где ночь в люксе стоит более восьми тысяч долларов, а ночевка в стандартном номере – почти две тысячи долларов.

[ + – ] Меган Маркл в Нью-Йорке Фото: Backgrid [ + – ] Принц Гарри в Нью-Йорке Фото: The Daily Mail

Пара отужинала в ресторане отеля с друзьями: Мишей Нону и Майклом Хессом. А потом выпила по бокалу мартини в баре Bemelmans. Это культовое место, в котором можно встретить Боно, Мэрайю Кэри, или Вуди Аллена, играющего на саксофоне.

Они уже успели посетить "Граунд-Зиро" – мемориал, где ранее стояли башни Всемирного торгового центра, встретились с губернатором Кэти Хочул и мэром Биллом де Блазио.

Фото: UN News

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд Фото: UN News

Также принц Гарри и Меган Маркл побывали в здании ООН, где участвовали в "важной дискуссии" о COVID-19, расовой справедливости и психическом здоровье с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд. Планируется, что в субботу герцогская чета посетит концерт Global Citizen в Центральном парке Нью-Йорка.