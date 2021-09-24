Загін охоронців і дорогий готель: принц Гаррі та Меган Маркл із шиком відпочивають в Нью-Йорку

Герцоги Сассекські, які ще недавно засмучувалися щодо плачевного стану екології, пересуваються по місту відразу на трьох позашляховиках

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули в Нью-Йорк, де проведуть низку зустрічей. За їхным візитом уважно стежать журналісти та шанувальники, так що зараз про їхный перший офіційний візит відомо буквально все. І, як водиться, на герцогів Сассекських уже обрушилася хвиля критики. Про це пише Daily Mail.

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У Нью-Йорк ыз Каліфорнії, де вони живуть ыз 2020 року, пара прибула на приватному літаку, а по місту вони пересуваються в компанії цілого загону охоронців і відразу на трьох надзвичайно "ненажерливих" позашляховиках Cadillac Escalade. Повідомляється, що пару супроводжують відразу 20 охоронців, причому вони слідують за ними всюди, навіть коли ті зустрічаються зі знайомими.

[ + – ] Кортеж принца Гаррі та Меган Маркл Фото: The Daily Mail

І це після того, як принц Гаррі говорив про те, що зміна клімату — одна з "найбільш нагальних проблем, з якими ми стикаємося". Також у своєму скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі Гаррі заявив, що "дуже страшно ростити дітей у сучасному світі, де ваша країна то горить, то виявляється під водою, то страждає від вирубки лісів".

Втім, хоч як би не дбав принц про екологію, він не в силах відмовитися від приватних літаків. Тільки в серпні він літав із Аспена в Колорадо, а раніше користувався літаком Елтона Джона.

У Нью-Йорку герцоги зупинилися в шикарному готелі "Карлайл" на Мангеттені, де ніч у люксі коштує понад вісім тисяч доларів, а ночівля в стандартному номері — майже дві тисячі доларів.

[ + – ] Меган Маркл у Нью-Йорку Фото: Backgrid [ + – ] Принц Гаррі в Нью-Йорку Фото: The Daily Mail

Пара відвечеряла в ресторані готелю з друзями: Мішею Нону і Майклом Хесом. А потім випила по келиху мартіні в барі Bemelmans. Це культове місце, в якому можна зустріти Боно, Мерайю Кері або Вуді Аллена, який грає на саксофоні.

Вони вже встигли відвідати "Граунд-Зіро" — меморіал, де раніше стояли вежі Всесвітнього торгового центру, зустрілися з губернаторкою Кеті Гочул і мером Біллом де Блазі.

Фото: UN News

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі з пані послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд Фото: UN News

Також принц Гаррі та Меган Маркл побували в будівлі ООН, де брали участь у "важливій дискусії" про COVID-19, расову справедливість і психічне здоров'я з пані послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд. Планується, що в суботу герцогське подружжя відвідає концерт Global Citizen у Центральному парку Нью-Йорка.