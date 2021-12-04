Меган Маркл планує запуск власного шоу

Герцогиня Сассекська рішуче налаштувалася створити цікавий аудиторії продукт

40-річна герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка нещодавно відвідала відоме токшоу Еллен Дедженерес у дизайнерській блузці за $1600, планує запустити своє токшоу. Після низки судових справ та скандалів навколо своєї персони дружина принца Гаррі, судячи з усього, згадала своє акторське минуле, світ шоу-бізнесу та вирішила створити власний проєкт. Як повідомили джерела виданню Heat World, Меган Маркл, яка в червні 2021 року народила дочку Лілібет Діану, хоче створити шоу за типом шоу Еллен Дедженерес.

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"Меган згадала весь свій досвід після шоу Еллен та повернулась додому переповнена думками про новий проєкт", — зазначило джерело видання.

Герцогиня планує запрошувати гостей та комунікувати з ними в неформальній обстановці, як у більшості популярних токшоу.

[ + – ] Меган Маркл на шоу Еллен Дедженерес Фото: Скриншот

"Це підвищить її популярність та вплив у Голлівуді. З погляду брендингу та комерції це нескладно, і в мережі вже є великий інтерес до цього", — додало джерело, близьке до герцогів Сассекських.

Раніше ми повідомляли, що в мережу потрапили особисті листи Меган Маркл, які стосувалися проблем у королівській родині. Листування оприлюднив апеляційний суд Лондона.

Нагадаємо, напередодні експрезидент США Дональд Трамп розкритикував герцогиню Сассекську, зокрема за неповагу до королеви Єлизавети. Він ніколи не приховував своєї неприязні до Меган Маркл.