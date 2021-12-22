Меган Маркл та принц Гаррі планують третю дитину

У червні 2021 року герцогиня Сассекська народила доньку Лілібет Діану

Напередодні стало відомо, що 40-річна американська акторка та дружина 37-річного принца Гаррі, онука королеви Великобританії, планують третю дитину. Інсайдер, близький до пари, повідомив про це ЗМІ.

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"Вони багато думали про це. Меган та Гаррі вважають, що таким чином зроблять позитивний внесок у світ, виховуючи розумних дітей", — повідомило джерело. Крім того, стало відомо, що після народження в червні 2021 року доньки Лілібет Діани син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі почав просити в батьків ще братика.

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Варто нагадати, що перша дитина подружжя, син Арчі, народився 6 травня 2019 року. А донька Лілібет Діана, яка з'явилася на світ влітку 2021 року, названа на честь бабусі принца Гаррі, королеви Єлизавети, та загиблої матері, принцеси Діани.

[ + – ] Син герцогів Сассекських Арчі

Раніше Фокус повідомляв, що Меган Маркл планує запустити своє токшоу, на якому комунікуватиме з гостями в неформальній обстановці.

Нагадаємо, герцоги Сассекські не прилетять до Великобританії на це Різдво, яке королева Єлизавета вперше зустріне у статусі вдови, оскільки її чоловік, принц Філіп помер на 99-му році життя у квітні 2021 року. Відмову від гостин у бабусі Меган та Гаррі пояснили своїми власними домовленостями.