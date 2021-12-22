Меган Маркл та принц Гаррі планують третю дитину
У червні 2021 року герцогиня Сассекська народила доньку Лілібет Діану
Напередодні стало відомо, що 40-річна американська акторка та дружина 37-річного принца Гаррі, онука королеви Великобританії, планують третю дитину. Інсайдер, близький до пари, повідомив про це ЗМІ.
"Вони багато думали про це. Меган та Гаррі вважають, що таким чином зроблять позитивний внесок у світ, виховуючи розумних дітей", — повідомило джерело. Крім того, стало відомо, що після народження в червні 2021 року доньки Лілібет Діани син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі почав просити в батьків ще братика.
Варто нагадати, що перша дитина подружжя, син Арчі, народився 6 травня 2019 року. А донька Лілібет Діана, яка з'явилася на світ влітку 2021 року, названа на честь бабусі принца Гаррі, королеви Єлизавети, та загиблої матері, принцеси Діани.
Раніше Фокус повідомляв, що Меган Маркл планує запустити своє токшоу, на якому комунікуватиме з гостями в неформальній обстановці.
Нагадаємо, герцоги Сассекські не прилетять до Великобританії на це Різдво, яке королева Єлизавета вперше зустріне у статусі вдови, оскільки її чоловік, принц Філіп помер на 99-му році життя у квітні 2021 року. Відмову від гостин у бабусі Меган та Гаррі пояснили своїми власними домовленостями.