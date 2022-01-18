Принц Чарльз просит принца Гарри познакомить его с внучкой Лилибет

Однако Гарри отказывается приехать в Британию, потому что ему не предоставляют охрану

Принц Чарльз пытается наладить отношения со своим мятежным сыном, принцем Гарри, который сейчас проживает в Калифорнии, США, вместе со своей семьей. Чарльз приглашает своего сына вернуться в Великобританию, чтобы познакомить с семьей его младшую дочь Лилибет. Однако принц Гарри отказывается. Ведь он и Меган Маркл озабочены своей безопасностью из-за отсутствия охраны в Англии. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Чарльз встречался со старшим сыном Гарри – малышом Арчи, впрочем, как и вся королевская семья, ведь он родился, когда герцоги Сассекские еще жили в Великобритании. Однако малышка Лилибет Диана родилась уже после того, как Гарри и Меган переехали в США.

[ + – ] Принц Гарри со своей семьей Фото: Archewell Foundation

Ей уже исполнилось семь месяцев, но никто из королевской семьи лично с ней не встречался. Инсайдер сообщил, что принц Чарльз очень из-за этого переживает и опечален тем, что давно не видел внуков.

"Принц Уэльский был расстроен тем, что не имел возможности проводить время со своими внуками, чего ему очень не хватает. Он лучший дедушка на свете и он чувствует, что в его жизни чего-то не хватает без возможности познакомиться с детьми Гарри", – рассказал инсайдер журналистам.

По его мнению, приглашение в Великобританию было "жестом примирения". Ведь хоть Чарльз и общается со своим сыном и его семьей по видеосвязи, этого явно мало.

Впрочем, принц Гарри примиряться явно не готов. Он отказался приезжать в Великобританию, пока его семье не предоставят государственную охрану. Более того, его юристы даже угрожают судебным иском правительству Великобритании из-за того, что его семье отказываются предоставлять личную охрану. По словам внука Елизаветы II, его семья находится в опасности, приезжая в Соединенное Королевство.

[ + – ] Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Надо напомнить, что охраны герцоги Сассекские лишились, когда отказались исполнять обязанности членов королевской семьи, отошли от дел и уехали из Британии, чтобы заниматься своими собственными проектами.

Последний раз их охраняли офицеры Скотленд-ярда в Канаде, куда они укатили до США. Зарплата каждого из шести офицеров — около 100 тысяч фунтов стерлингов в год.

Прибыв в Калифорнию, Меган и Гарри наняли частную охрану из фирмы Gavin de Becker and Associates (GDBA), услугами которой пользуются Джефф Безос, Том Хэнкс и Мадонна.

По слухам, команда из GDBA, которую называют "секретной службой для известных людей", стоит около 7000 фунтов стерлингов в день или 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год.

Так что немудрено, что Гарри желает сэкономить за счет налогоплательщиков.

Бывший глава королевской службы охраны мистер Дэвис, считает, что опасения принца Гарри преувеличены и сейчас он не в том положении, чтобы диктовать условия. Бывший полицейский отметил, что принцесса Анна, дочь королевы, не пользуется охраной даже после того, как на нее было совершено покушение, и был ранен ее телохранитель.

Инсайдеры заявили, что королева "не намерена уступать внуку", а британцы и вовсе были возмущены требованиями принца. Также стало известно, что по оценке полиции угроза жизни принца и его семьи считается минимальной, так что охрана ему не положена.