Принц Чарльз просить принца Гаррі познайомити його з онукою Лілібет

Проте Гаррі відмовляється приїхати до Британії, тому що його не охороняють.

Принц Чарльз намагається налагодити стосунки зі своїм бунтівним сином, принцом Гаррі, який нині мешкає в Каліфорнії, США, разом зі своєю родиною. Чарльз запрошує свого сина повернутися до Великобританії, щоб познайомити із сім'єю його молодшу дочку Лілібет. Однак, принц Гаррі відмовляється. Адже він і Меган Маркл стурбовані своєю безпекою через відсутність охорони в Англії. Про це пише Daily Mail.

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Принц Чарльз зустрічався зі старшим сином Гаррі — малюком Арчі, втім, як і вся королівська сім'я, адже він народився, коли герцоги Сассекські ще жили у Великій Британії. Проте малеча Лілібет Діана народилася вже після того, як Гаррі та Меган переїхали до США.

[ + – ] Принц Гаррі зі своєю родиною Фото: Archewell Foundation

Їй уже виповнилося сім місяців, але ніхто з королівської сім'ї особисто не зустрічався з нею. Інсайдер повідомив, що принц Чарльз дуже через це переживає та засмучений тим, що давно не бачив онуків.

"Принц Уельський був засмучений тим, що не мав можливості проводити час зі своїми онуками, чого йому не вистачає. Він найкращий дідусь на світі і він відчуває, що в його житті чогось не вистачає без можливості познайомитися з дітьми Гаррі", — розповів інсайдер журналістам.

На його думку, запрошення до Великої Британії було "жестом примирення". Адже хоч Чарльз і спілкується зі своїм сином та його сім'єю по відеозв'язку, цього явно мало.

Втім, принц Гаррі примирятися не готовий. Він відмовився приїжджати до Великої Британії, поки його сім'ї не нададуть державної охорони. Більше того, його юристи навіть загрожують судовим позовом до уряду Великобританії через те, що його сім'ї відмовляються надавати особисту охорону. За словами онука Єлизавети II, його сім'я перебуває в небезпеці, приїжджаючи до Сполученого Королівства.

[ + – ] Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Варто нагадати, що охорону герцоги Сассекські втратили, коли відмовилися виконувати обов'язки членів королівської родини, відійшли від справ і поїхали з Британії, щоб займатися своїми власними проєктами.

Востаннє їх охороняли офіцери Скотленд-ярду в Канаді, куди вони поїхали до США. Зарплата кожного із шести офіцерів — близько 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Прибувши до Каліфорнії, Меган та Гаррі найняли приватну охорону з фірми Gavin de Becker and Associates (GDBA), послугами якої користуються Джефф Безос, Том Генкс та Мадонна.

За чутками, команда GDBA, яку називають "секретною службою для відомих людей", коштує близько 7000 фунтів стерлінгів на день або 2,5 мільйони фунтів стерлінгів на рік.

Тож не дивно, що Гаррі бажає заощадити за рахунок платників податків.

Колишній голова королівської служби охорони містер Девіс вважає, що побоювання принца Гаррі перебільшені і зараз він не в тому положенні, щоб диктувати умови. Колишній поліцейський зазначив, що принцеса Анна, дочка королеви, не користується охороною навіть після того, як на неї було скоєно замах і було поранено її охоронця.

Інсайдери заявили, що королева "не має наміру поступатися онуку", а британці взагалі були обурені вимогами принца. Також стало відомо, що за оцінкою поліції, загроза життю принца та його сім'ї вважається мінімальною, тому охорона йому не належить.