Кейт Миддлтон в спортивных леггинсах и водолазке показала навыки владения мячом (видео)

Жена принца Уильяма стала новой покровительницей Союза регби Англии, заменив на этом посту принца Гарри.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин к своему огромному списку обязанностей старшего члена королевской семьи добавила еще одну. Она стала покровительницей Союза регби Англии. Об этом сообщается на официальной странице Кэмбриджей в соцсетях.

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Таким образом, она заменила на посту патрона Союза регби Англии принца Гарри, оставившего покровительство в январе 2020 года, когда он сложил с себя королевские обязанности и уехал в США. Кэтрин стала покровителем регбистов в преддверии Кубка Шести наций Англии. Guinness Six Nations — ежегодное международное соревнование по регби, проводящееся среди шести сильнейших сборных Европы: Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии.

"Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию в том, что обещает быть захватывающим годом для обоих видов спорта!", – подписала публикацию Кейт Миддлтон.

[ + – ] Кейт Миддлтон – покровительницы английских регбистов

В опубликованном видео она предстала в синей спортивной водолазке и обтягивающих черных спортивных леггинсах, подающей мяч для регби членам футбольной команды.

Жена принца Уильяма не впервые демонстрирует мастерское владение мячом. Еще в прошлом году во время визита в Северную Ирландию супруги посетили регбийный клуб в городе Дерри, где встретились с игроками тренерами, участниками инициативы Sport Uniting Communities. Там герцогиня сыграла в футбол и даже обошла по мастерству своего мужа.

Кейт Миддлтон – большая любительница спорта. Больше всего она любит теннис, однако иногда она не против поучаствовать и в других соревнованиях: парусном спорте, лыжах, кроссфите. Кроме того, еще до брака с принцем Уильямом Кэтрин покорила самую высокую вершину в Альпах — гору Монблан.

Ранее мы писали о том, что жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз станет покровителем Национального театра, патроном которого с 2019 года была Меган Маркл. Супруга будущего короля была очень огорчена, когда Елизавета II доверила эти обязанности герцогине Сассекской, поскольку очень любит театр и искусство. Однако после того, как Меган вместе с Гарри уехала в США, эта должность освободилась, и Камилла – наиболее вероятный претендент на нее.