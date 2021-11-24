Тренди манікюру. 5 причин, чому "голі" нігті знову в моді

Розворот на натуральність та збереження довкілля дотягнувся і до нігтьової естетики, повертаючи в моду все природне.

Сучасна індустрія нігтьової естетики пропонує безліч ідей найрізноманітнішого манікюру, а численні майстри готові створити на нігтях найнеймовірніші шедеври. Однак, останнім часом, пише Tea.ru, спостерігається зворотний ефект: усе більше модниць віддають перевагу натуральним нігтям. Автори видання озвучили п'ять причин того, чому голі нігті стають новим трендом.

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1. Здоров'я насамперед

Використання в манікюрі гель-лаку дуже популярне завдяки тому, що він набагато стійкіший, не дряпається, не сколюється і не облазить. До того ж такий манікюр чудово виглядає. Однак, постійне носіння такого манікюру призводить до того, що нігті, намертво "затерті" таким лаком, звикають до зовнішнього захисту, через що організм перестає зміцнювати їх зсередини.

Хімічні сполуки, що входять до складу гель-лаку, сушать нігтьову пластину, послаблюючи її, а зняття манікюру за допомогою спеціального апарату може пошкодити нігті, що загрожує в майбутньому неприємностями аж до грибка або стоншення нігтів. Ідеальний манікюр залежить від майстра та його кваліфікації: чим вона вища, тим менші ризики.

Не сприяє зміцненню нігтів і часте використання UV- та LED-ламп, у яких сушаться нігті. Чим довше ультрафіолет впливає на шкіру рук, тим швидше старіє шкіра, можлива поява пігментації.

[ + – ] Лампа для сушіння гель-лаку Фото: Соцсети

Натуральні нігті практичніші

Попри те, що манікюр, зроблений за допомогою гель-лаку, дозволяє забути про нігті щонайменше на кілька тижнів, пандемія коронавірусу, що спричинила карантин, і, як наслідок, закриття салонів краси, змусила модниць задуматися, як у домашніх умовах зняти покриття після того, як нігті відросли. Кількість запитів про те, як самостійно зняти манікюр, зроблений за допомогою гель-лаку, в період карантину зросла в п'ять разів.

Зняти гель-лак з нігтів, не пошкодивши їх, без майстра досить складно, і потрібна вправність. У той же час, при покритті нігтів звичайним лаком або зовсім без нього ця проблема відпадає сама собою, як і необхідність шукати манікюрницю, підлаштовуватися під графік тощо.

Крім того, натуральні нігті позбавляють проблем при виборі вбрання, оскільки підходять абсолютно під будь-який образ. Чим доглянутіші "свої" нігті, тим елегантніше виглядає весь ансамбль.

[ + – ] Натуральні нігті підходять під будь-яке вбрання Фото: Соцсети

Економія грошей та часу.

Не секрет, що цінники в майстрів на нігті стартують щонайменше від 350 гривень, і якщо робити манікюр кілька разів на місяць, сума набігає нехай і не дуже велика, але досить пристойна. Тому багато дівчат і жінок купують засоби для догляду і для лікування нігтів, манікюрне приладдя, масло для кутикули та інше, щоб самостійно забезпечувати собі красиві та здорові нігті.

Другий момент – економія часу. Оскільки манікюр займає мінімум годину, багатьом доводиться підлаштовувати свій графік під похід до майстра, часто витрачаючи і чимало часу на дорогу. Краще вже цей час витратити на масаж рук, парафінове обгортання та ванни для нігтів, які зроблять їх міцними.

[ + – ] Ванна для нігтів допоможе зміцнити їх Фото: Лайфхакер

Мода на природність

Сьогодні розкішним хитромудрим манікюром з розписом, декором і всякими "спецефектами" нікого не здивуєш. А ось натуральні доглянуті нігті гарної форми викликають значно більше інтересу, оскільки багато хто розуміє, що за цим стоїть велика праця.

Не варто забувати, що зараз набирає обертів мода на природність. Зазначимо, що однією з перших, хто став її просувати в маси, стала Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська, яка давно є законодавицею стилю та моди, часто з'являється на публіці з доглянутими нігтями без покриття. А королева Єлизавета вже 30 років користується тим самим лаком для нігтів, який практично непомітний і підходить під будь-який образ.

[ + – ] Кейт Міддлтон рідко користується лаком для нігтів

Турбота про довкілля

Гель-лак після зняття – це жменька подрібненого пластику, який забруднює планету катастрофічними темпами.

Розпадаючись на невидимі людському оку частки, мікропластик потрапляє у водоймища, на поверхню землі, а звідти – в організми всього живого на землі. Його сліди виявляють навіть у грудному молоці.

Тому перехід на натуральні нігті допоможе внести свій внесок у протистояння з екологічною катастрофою, що насувається.

[ + – ] Після зняття лаку залишаються шматочки мікропластику Фото: Соцсети

Однак, бувають випадки, коли гель-лак все ж таки виправданий. Це стосується заходів, що потребують стійкого манікюру: весілля, концерти, урочисті заходи. В інших випадках натуральні нігті стануть найкращою окрасою будь-якого образу.

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