Тренды маникюра. 5 причин, почему "голые" ногти снова в моде

Разворот на натуральность и сохранение окружающей среды дотянулся и до ногтевой эстетики, возвращая в моду все природное.

Современная индустрия ногтевой эстетики предлагает бесчисленное количество идей самого разнообразного маникюра, а многочисленные мастера готовы сотворить на ногтях самые невероятные шедевры. Однако в последнее время, пишет Tea.ru, наблюдается обратный эффект: все больше модниц отдают предпочтение натуральным ногтям. Авторы издания озвучили пять причин того, почему "голые" ногти становятся новым трендом.

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1. Здоровье прежде всего

Использование в маникюре гель-лака очень популярно благодаря тому, что он гораздо более устойчив, не царапается, не скалывается и не облазит. К тому же такой маникюр красиво смотрится. Однако постоянное ношение такого маникюра приводит к тому, что ногти, намертво "задраянные" таким лаком, привыкают к внешней защите, из-за чего организм перестает укреплять их изнутри.

Входящие в состав гель-лака химические соединения сушат ногтевую пластину, ослабляя ее, а снятие маникюра с помощью специального аппарата может повредить ногти, что чревато в будущем рядом неприятностей вплоть до грибка или истоншения ногтей. Идеальный маникюр зависит от мастера и его квалификации: чем она выше, тем меньше риски.

Не способствует укреплению ногтей и частое использование UV- и LED-ламп, в которых сушатся ногти. Чем дольше ультрафиолет воздействует на кожу рук, тем быстрее стареет кожа, возможно появление пигментации.

[ + – ] Лампа для сушки гель-лака Фото: Соцсети

Натуральные ногти практичнее

Несмотря на то, что маникюр, сделанный с помощью гель-лака, позволяет забыть о ногтях минимум на пару недель, пандемия коронавируса, повлекшая карантин, и, как следствие, закрытие салонов красоты, заставил модниц задуматься, как в домашних условиях снять покрытие после того, как ногти отросли. Количество запросов о том, как самостоятельно убрать маникюр, сделанный с помощью гель-лака, в период карантина выросло в пять раз.

Снять гель-лак с ногтей, не повредив их, без мастера довольно сложно, и нужна сноровка. В то же время при покрытии ногтей обычным лаком или вовсе без него эта проблема отпадает сама собой, как и необходимость искать маникюрщицу, подстраиваться под график и тому подобное.

Кроме того, натуральные ногти избавляют от проблем при выборе нарядов, поскольку подходят абсолютно под любой образ. Чем ухоженнее "свои" ногти, тем более элегантно смотрится весь ансамбль.

[ + – ] Натуральные ногти подходят под любой наряд Фото: Соцсети

Экономия денег и времени.

Не секрет, что ценники у мастеров на ногти стартуют минимум от 350 гривен, и если делать маникюр несколько раз в месяц, сумма набегает пусть и не очень большая, но довольно приличная. Поэтому многие девушки и женщины покупают средства по уходу и для лечения ногтей, маникюрные принадлежности, масло для кутикулы и прочее, чтобы самостоятельно обеспечивать себе красивые и здоровые ногти.

Второй момент – экономия времени. Поскольку маникюр занимает минимум час, многим приходится подстраивать свой график под поход к мастеру, затрачивая зачастую, и немало времени на дорогу. Лучше уже это время потратить на массаж рук, парафиновое обертывание и ванночки для ногтей, которые сделают их крепкими.

[ + – ] Ванна для ногтей поможет укрепить их Фото: Лайфхакер

Мода на естественность

Сегодня роскошным замысловатым маникюром с росписью, декором и всякими "спецэффектами" никого не удивишь. А вот натуральные ухоженные ногти красивой формы вызывают куда больше интереса, поскольку многие понимают, что за этим стоит большой труд.

Не стоит забывать, что сейчас набирает обороты мода на естественность. Отметим, что одной из первых, кто стал ее продвигать в массы, оказалась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, которая давно является законодательницей стиля и моды, довольно часто появляется на публике с ухоженными ногтями без покрытия.

[ + – ] Кейт Миддлтон редко пользуется лаком для ногтей

Забота об окружающей среде

Гель-лак после снятия – это горстка измельченного пластика, который и так загрязняет планету катастрофическими темпами.

Распадаясь на невидимые человеческому глазу частицы, микропластик попадает в водоемы, на поверхность земли, а оттуда – в организмы всего живого на земле. Его следы обнаруживают даже в грудном молоке.

Поэтому переход на натуральные ногти поможет внести свою лепту в противостоянии с надвигающейся экологической катастрофой.

[ + – ] После снятия лака остаются кусочки микропластика Фото: Соцсети

Однако бывают случаи, когда гель-лак все же оправдан. Это касается мероприятий, которые требуют устойчивого маникюра: свадьбы, концерты, торжественные мероприятия. В остальных случаях натуральные ногти станут лучшим украшением любого образа.

Отметим, что одной из первых моду на естественность вернула Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, которая давно является законодательницей стиля и моды. Она довольно часто появляется на публике с ухоженными ногтями без покрытия. А королева Елизавета уже 30 лет пользуется одним и тем же лаком для ногтей, который практически незаметен и подходит под любой образ.

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