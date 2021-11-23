Модный маникюр осень-зима 21/22. Топ-6 идей разноцветного френча
Французский маникюр в этом сезоне радует своей вариативностью, оставаясь по-прежнему в тренде.
Фрэнч (французский маникюр) уже много лет является одним из самых популярных покрытий ногтей, поскольку выглядит стильно, красиво и всегда актуально. Модным остается он и в этом сезоне. Фокус собрал самые интересные идеи такого маникюра.
Мало кто знает, что автором френча является Джеф Пинк, основатель бренда лаков для ногтей Orly. Более трех десятилетий назад знакомый режиссер пожаловался ему, что актрисам в течение съемочного дня часто приходится перекрашивать актрисам ногти, чтобы они сочетались с макияжем и одеждой, что отнимает много времени и требует дополнительных специалистов на площадке.
Тогда Пинк и предложил свой вариант маникюра – нейтральное или нюдовое покрытие с белой полоской на отросшей части ногтя. Он идеально подходил к любым нарядам и макияжу, вызвав у актрис настоящий восторг. Более того, предприимчивый Пинк тут же выпустил набор лаков для французского маникюра.
Вскоре со съемочных площадок френч перекочевал на подиумы, а затем завоевал популярность и среди обычных модниц.
В сезоне осень-зима 21/22, кроме классического нюдово-белого маникюра, очень популярна игра с цветом, когда кромка ногтя закрашена в самые необычные цвета, а также в качестве базы выбираются не нейтральные. а насыщенные цвета.
Черный френч маникюр
Французский маникюр с черными полосками на кончиках ногтей – "антоним" классической версии. Хотя черный цвет тоже считается базовым, с ним френч выглядит более дерзки, придавая образу нотку бунтарства и смелости, а также создавая в целом смелый акцент.
Красный френч в тренде
Как и в случае с черным френчем, красный придает образу определенный посыл, делая его более раскрепощенным и ярким, но в то же время не теряя благородства, присущего этому цвету.
Золотой френч
В преддверии новогодних праздников советуем обратить внимание на золотой френч, который придаст блеска и праздничного настроения. Полоски на кромке ногтя можно наносить с помощью глиттера, лака соответствующего цвета, делать в виде золотых блесток. Особенно эффектно смотрится золотой френч с втиркой.
Серебряный френч
Не менее эффектен и серебряный френч. Для его создания можно воспользоваться металлическим лаком с матовым стальным сиянием, с мерцающим на свету шиммером или голографическое покрытие, переливающееся всеми цветами радуги. Также неплохо подойдет серебристый глиттер.
Неоновый френч
Яркие "кислотные цвета – идеальный маникюр френча для любительниц дискотек, вечеринок и просто красок, заметных далеко и всем. Зеленый, оранжевый, розовый, желтый – вариантов масса.
Пастельный френч
Французский маникюр с использованием для окрашивания кромки ногтя в приглушенные цвета делает образ спокойным, но в то же время интересным, поскольку говорит о желании его хозяйки выглядеть стильно, не привлекая лишнего внимания. Он подходит как для спокойных осенних образов, так и для зимних.
В каждом из этим вариантов не исключены рисунки на ногтях, комбинирование фактур, игра с декором и формой.
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