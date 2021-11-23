Модный маникюр осень-зима 21/22. Топ-6 идей разноцветного френча

Французский маникюр в этом сезоне радует своей вариативностью, оставаясь по-прежнему в тренде.

Фрэнч (французский маникюр) уже много лет является одним из самых популярных покрытий ногтей, поскольку выглядит стильно, красиво и всегда актуально. Модным остается он и в этом сезоне. Фокус собрал самые интересные идеи такого маникюра.

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Мало кто знает, что автором френча является Джеф Пинк, основатель бренда лаков для ногтей Orly. Более трех десятилетий назад знакомый режиссер пожаловался ему, что актрисам в течение съемочного дня часто приходится перекрашивать актрисам ногти, чтобы они сочетались с макияжем и одеждой, что отнимает много времени и требует дополнительных специалистов на площадке.

Тогда Пинк и предложил свой вариант маникюра – нейтральное или нюдовое покрытие с белой полоской на отросшей части ногтя. Он идеально подходил к любым нарядам и макияжу, вызвав у актрис настоящий восторг. Более того, предприимчивый Пинк тут же выпустил набор лаков для французского маникюра.

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Вскоре со съемочных площадок френч перекочевал на подиумы, а затем завоевал популярность и среди обычных модниц.

В сезоне осень-зима 21/22, кроме классического нюдово-белого маникюра, очень популярна игра с цветом, когда кромка ногтя закрашена в самые необычные цвета, а также в качестве базы выбираются не нейтральные. а насыщенные цвета.

Черный френч маникюр

Французский маникюр с черными полосками на кончиках ногтей – "антоним" классической версии. Хотя черный цвет тоже считается базовым, с ним френч выглядит более дерзки, придавая образу нотку бунтарства и смелости, а также создавая в целом смелый акцент.

Красный френч в тренде

Как и в случае с черным френчем, красный придает образу определенный посыл, делая его более раскрепощенным и ярким, но в то же время не теряя благородства, присущего этому цвету.

Золотой френч

В преддверии новогодних праздников советуем обратить внимание на золотой френч, который придаст блеска и праздничного настроения. Полоски на кромке ногтя можно наносить с помощью глиттера, лака соответствующего цвета, делать в виде золотых блесток. Особенно эффектно смотрится золотой френч с втиркой.

Серебряный френч

Не менее эффектен и серебряный френч. Для его создания можно воспользоваться металлическим лаком с матовым стальным сиянием, с мерцающим на свету шиммером или голографическое покрытие, переливающееся всеми цветами радуги. Также неплохо подойдет серебристый глиттер.

Неоновый френч

Яркие "кислотные цвета – идеальный маникюр френча для любительниц дискотек, вечеринок и просто красок, заметных далеко и всем. Зеленый, оранжевый, розовый, желтый – вариантов масса.

Пастельный френч

Французский маникюр с использованием для окрашивания кромки ногтя в приглушенные цвета делает образ спокойным, но в то же время интересным, поскольку говорит о желании его хозяйки выглядеть стильно, не привлекая лишнего внимания. Он подходит как для спокойных осенних образов, так и для зимних.

В каждом из этим вариантов не исключены рисунки на ногтях, комбинирование фактур, игра с декором и формой.

Напомним, какой маникюр сделать в преддверии года Голубого водяного тигра, а также какую альтернативу выбрать "хищному" маникюру.