Модний манікюр осінь-зима 21/22. Топ-6 ідей різнокольорового френчу

Французький манікюр цього сезону радує своєю варіативністю, залишаючись, як і раніше, в тренді.

Френч (французький манікюр) уже багато років є одним із найпопулярніших покриттів нігтів, оскільки має стильний і красивий вигляд, до того ж він завжди актуальний. Модним залишається він і цього сезону. Фокус зібрав найцікавіші ідеї такого манікюру.

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Мало хто знає, що автором френча є Джеф Пінк, засновник бренду лаків для нігтів Orly. Понад три десятиліття тому знайомий режисер поскаржився йому, що актрисам протягом знімального дня часто доводиться перефарбовувати акторкам нігті, щоб вони поєднувалися з макіяжем і одягом, що забирає багато часу та потребує додаткових спеціалістів на майданчику.

Тоді Пінк і запропонував свій варіант манікюру — нейтральне або нюдове покриття з білою смужкою на частині нігтя, що відросла. Він ідеально підходив до будь-якого вбрання та макіяжу, викликавши в актрис справжнє захоплення. Крім того, підприємливий Пінк відразу випустив набір лаків для французького манікюру.

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Незабаром зі знімальних майданчиків френч перекочував на подіуми, а згодом завоював популярність і серед звичайних модниць.

У сезоні осінь-зима 21/22, крім класичного нюдово-білого манікюру, дуже популярна гра з кольором, коли кромка нігтя зафарбована в найнезвичайніші кольори, а також як база вибираються не нейтральні, а насичені кольори.

Чорний френч

Французький манікюр із чорними смужками на кінчиках нігтів – "антонім" класичної версії. Хоча чорний колір теж вважається базовим, із ним френч має зухваліший вигляд, надаючи образу нотку бунтарства та сміливості, а також створюючи в цілому сміливий акцент.

Червоний френч

Як і у випадку з чорним френчем, червоний надає образу певного посилу, роблячи його більш розкутим і яскравим, але водночас не втрачаючи шляхетності, властивого цьому кольору.

Золотий френч

Напередодні новорічних свят радимо звернути увагу на золотий френч, який додасть блиску та святкового настрою. Смужки на кромці нігтя можна наносити за допомогою глітеру, відповідного кольору лаку, робити у вигляді золотих блискіток. Особливо ефектний вигляд має золотий френч із втиранням.

Срібний френч

Не менш ефектний і срібний френч. Для його створення можна скористатися металевим лаком із матовим сталевим сяйвом, із шиммером, що мерехтить на світлі, або голографічне покриття, що переливається всіма кольорами веселки. Також непогано підійде сріблястий глітер.

Неоновий френч

Яскраві "кислотні" кольори — ідеальний манікюр френчу для любительок дискотек, вечірок і просто кольорів, помітних далеко та всім. Зелений, помаранчевий, рожевий, жовтий — маса варіантів.

Пастельний френч

Французький манікюр із використанням для фарбування кромки нігтя в приглушені кольори робить образ спокійним, але водночас цікавим, оскільки говорить про бажання його господині мати стильний вигляд, не привертаючи зайвої уваги. Він підходить як для спокійних осінніх образів, так і для зимових.

У кожному з цих варіантів не виключені малюнки на нігтях, комбінування фактур, гра з декором і формою.

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