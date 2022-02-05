Королевская классика. Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный маникюр (видео)

Герцогиня Кембриджская возвращает моду на "голые" ногти.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон анонсировала визит в Копенгаген, столицу Дании, куда отправится без мужа, принца Уильяма. О своей поездке она сообщила очень интересным способом, опубликовав в Іnstagram видео, как из кубиков Lego складывает название города.

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Лица герцогини Кембриджской не видно, однако о том, что это именно она, свидетельствует знаменитое обручальное кольцо, подаренное ей на помолвку принцем Уильямом. Раньше это кольцо с сапфиром и бриллиантами принадлежало принцессе Диане.

Особенное внимание для всех, кто следит за стилем Кэтрин, привлекает ее маникюр. Как можно увидеть на записи, герцогиня предпочитает естественные здоровые ногти, не тронутые лаком. Здоровая ногтевая пластина, ровный опил и небольшая длина делают ее ногти красивыми и без покрытия.

Именно благодаря герцогине, "голые" ногти возвращаются в моду, поскольку красивые и естественные здоровые ногти гораздо красноречивее говорят о статусе, нежели скрытые под толстым слоем гель-лака и декора.

22-23 февраля Кэтрин посетит столицу Дании с двухдневным рабочим визитом. Он станет данью уважения историческим связям между Великобританией и Данией. Герцогиня Кэтрин встретится с королевой страны Маргрете II, которая в этом году также отмечает свой золотой юбилей.

Кроме того, Кейт вместе с наследной принцессой Дании Мэри посетит проект, направленный на защиту уязвимых женщин и детей от домашнего насилия, а также планирует собрать новые данные для Центра раннего детства Королевского фонда.

Жена принца Уильяма впервые представит работу центра на международной арене, и она надеется извлечь уроки из примера Дании как страны, широко признанной мировым лидером в своем подходе и инвестициях в развитие детей младшего возраста.

"Во время своего визита Ее Королевское Высочество потратит время на изучение того, как Дания создала благоприятную культуру для развития детей в раннем возрасте, в частности, как она способствовала психическому благополучию младенцев наряду с физическим здоровьем и как она использует силу природы, отношения и игровое обучение в первые пять лет жизни. Ее программа будет сосредоточена на инновационных инициативах и проектах, которые поддерживают рост детей, особенно их социальное и эмоциональное развитие, а также их родителей и окружающие их сообщества", – сообщил Кенсингтонский дворец.

Напомним, Кейт Миддлтон стала патроном Союза регби Англии, заменив на этом посту принца Гарри, и даже успела сыграть в регби с членами женских и мужских команд.