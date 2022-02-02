Кейт Мидлтон впервые публично сыграла в регби (фото, видео)

Герцогиня в роли нового патрона Союза регби Англии познакомилась с игроками мужских и женских команд, а также сыграла вместе с ними, показав навыки владения мячом.

Не успели официальные королевские аккаунты в соцсетях объявить о том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби, как жена принца Уильяма сразу же показала всем, что не зря королева поручила ей должность, которая раньше принадлежала принцу Гарри, сообщает Hello.

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В среду, 2 февраля она познакомилась с английскими спортсменами, тренерами и судьями, приехав на тренировку на стадион в Твикенхеме. Кейт Миддлтон присоединилась к игрокам сборной Англии по регби, включая капитана команды Сару Хантер.

Во время визита герцогиня встретилась с членами не только женских, но и мужских команд. Во время общения с последними жена принца Уильяма много шутила. Кстати, капитана команды Корти Лоуса исключили из-за травмы из первого матча Кубка Шести наций, который состоится в субботу, 5 февраля.

Спортсмены рассказали Кэтрин о своих надеждах на предстоящий год, в том числе на чемпионат мира среди женщин, который пройдет осенью в Новой Зеландии, и о том, как пандемия повлияла на спорт за последние два года.

Затем Кейт присоединилась к игрокам для тренировки навыков на поле под руководством главного тренера сборной Англии Эдди Джонса. На фото и видео, которые появились в соцсетях, Кейт запечатлена с мячом в руке, бегущая к краю поля. На ней – черный спортивный костюм Umbro, украшенный вышивкой в виде красной розы. Ее волосы собраны в хвост, а на ногах – футбольные черно-белые бутсы.

На кадрах герцогиня радуется забитому голу, подняв руки вверх, а члены команды поднимают ее над головой. Кэтрин не сдерживает смеха и выглядит в своей стихии.

Ранее Кейт уже демонстрировала свои спортивные навыки, сыграв в теннис в паре с Эммой Радукану, победительницей престижного турнира US Open.