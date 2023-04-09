Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол на пасхальной службе в Виндзоре

Жена принца Уильяма всегда скурпулезно следовала правилам, но в этом году решила рискнуть и внести в свой образ новые акценты.

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Принцесса Уэльская Кэтрин посетила праздничную службу на Пасху в часовне Святого Георгия в Виндзоре, появившись там в сопровождении супруга, принца Уильяма, и всех троих детей, включая четырехлетнего принца Луи, которого вела за руку. Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская выглядела, как всегда, эффектно, однако многие обратили внимание, что впервые за много лет она нарушила королевский дресс-код, пишет Hello.

На службу Кейт надела элегантное ярко-синее приталенное платье-пальто от любимого дизайнера Catherine Walker. Свои шоколадно-коричневые локоны она уложила в аккуратную прическу, надев шляпку-таблетку от Lock & Co в тон пальто, а завершали образ бежевые замшевые туфли-лодочки. В качестве украшений принцесса выбрала серьги с жемчугом и сапфирами и помолвочное кольцо, принадлежавшее покойной принцессе Диане.

На службу в Виндзоре семья Уэльсов пришла в полном составе Фото: Getty

Однако больше всего внимания публики привлек маникюр жены будущего короля. Кэтрин, которая позволяла максимум бледно-розовый лак, а чаще всего просто отдавала предпочтение чистым ногтям без лака, пришла в церковь с красным маникюром, цвет которого британский Vogue обозначил как "жизнерадостный алый".

Согласно королевскому этикету, накладные или ярко окрашенные ногти не подходят для публичных выступлений. Кейт знает это правило, однако решила рискнуть.

Ее дочь, принцесса Шарлотта, выглядела красиво в элегантном темно-синем пальто и пастельно-голубых колготках. Принц Джордж и принц Луи были в одинаковых темно-синих пиджаках, только старший брат шел в церковь в брюках, а младший – в голубых шортах.

И Кейт, и Уильям выглядели очень веселыми, принцесса много улыбалась.

Это не первый раз, когда Кэтрин выходит в смелом и красивом кобальтовом цвете. В прошлом году тогдашняя герцогиня Кембриджская надела это же пальто на службу в честь Дня Содружества.

Ранее Фокус писал о самых красивых ансамблях Кейт Миддлтон на Пасху.