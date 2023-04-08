9 апреля в Великобритании будут отмечать Пасху и все поклонники королевской семьи с нетерпением ждут появления на публике принцессы Уэльской.

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Хоть Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом с 2011 года, на Пасхальных торжествах она появлялась не слишком часто. Хоть прочие члены королевской семьи исправно навещали королеву в Виндзоре и вместе с ней посещали часовню Святого Георгия, принца Уильяма и Кейт чаще всего с ними не было.

А единственный раз, когда она посетила Пасхальную службу вместе с детьми, случился в 2022 году. Правда, коррективы в королевские планы внес коронавирус. Начиная с 2019 года никакие публичные мероприятия вроде семейной прогулки в церковь, не проводились.

Так что Пасхи 2023 поклонники королевской семьи ждут с нетерпением. Ведь это будет первая Пасха без королевы и последняя Пасха перед коронацией короля Карла. А значит, надо думать, что вся его семья соберется, чтобы продемонстрировать единство.

Не исключено, что Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут сопровождать их дети: девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи. Ведь они вместе уже посещали церковную службу на Рождество.

А пока мы ждем этого события, Фокус собрал топ-5 пасхальных выходов Кейт Миддлтон.

Пасха 2014 в Сиднее

Примечательно, но один из первых публичных выходов Кейт Миддлтон на Пасху произошел не в Великобритании. Это случилось в 2014 году во время тура по Австралии и Новой Зеландии. Тогда у Кейт было два выхода. В легком белом платье она встречалась с фанатами и посетила пасхальную выставку. А в голубом платье, которое она надевала позже, она и принц Уильям посетили церковную службу в соборе Святого Андрея.

Кейт Миддлтон отмечала Пасху 2014 в Австралии Фото: Getty Images

На церемонии присутствовало более 800 человек, в том числе премьер-министр Австралии Тони Эбботт. Они даже подписали Библию Первого флота Сиднейского собора и Книгу общих молитв, которые использовались на первых христианских службах, проведенных в Австралии в 1788 году. Ранее эту же книгу подписывали принц Чарльз и Диана, которые посещали Сидней в 1983 году.

Первая Пасха в Виндзоре в 2017 году

В 2017 году Кейт и Уильям впервые посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, присоединившись к прочим членам королевской семьи.

Первая Пасха Кейт Миддлтон в Виндзоре Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон выглядела очаровательно в молочно-белом пальто от Кэтрин Уокер, которое она ранее надевала во время тура по Канаде. Образ она дополнила шляпкой от Lock & Co. Jacqueline и очаровательными жемчужными серьгами, которые ей для торжества одолжила королева Елизавета.

Беременный выход в свет в 2018 году

1 апреля 2018 года — тогда еще герцогиня Кембриджская снова присоединилась к королевской семье на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Кейт Миддлтон, беременная принцем Луи на пасхальной службе в 2018 году Фото: Getty Images

Тогда Кейт Миддлтон оставалось всего несколько дней до рождения третьего ребенка – принца Луи. И она выбрала сдержанный образ. Кейт надела коричневое пальто от любимого дизайнера Кэтрин Уокер, шляпку Betty Boop Brown от Lock & Co, туфли в тон и дополнила образ стильными жемчужными серьгами от Balenciaga и эффектной брошкой.

Пасха 2019 и повтор образа

Для пасхальной службы в 2019 году Кейт Миддлтон решила не придумывать новый образ и просто повторила тот, в котором уже появлялась во время Пасхи в Сиднее. Голубое пальто от Alexander McQueen и оригинальная шляпка отлично смотрелись в солнечный день.

Кейт Миддлтон делает реверанс перед королевой Елизаветой Фото: Getty Images

К тому же, в тот год Пасху отмечали 21 апреля, в день рождения королевы Елизаветы, так что торжество получилось особенным.

Семейная Пасха 2022 года

Пасха 2022 года была первой, когда на церковную службу в Виндзоре Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли своих детей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на пасхальной службе Фото: Getty Images

Это было первое появление Джорджа и Шарлотты на пасхальной службе. Четверо членов семьи были одеты в одинаковые по цвету наряды, а на Шарлотте было синее цветочное платье от Rachael Riley, которое идеально сочеталось с голубым платьем-пальто Кейт от Эмилии Уикстед. Это уникальный наряд, который дизайнер пошила специально для Кейт. Причем фасон настолько пришелся ей по душе, что в гардеробе у принцессы несколько подобных нарядов разных цветов.

Стоит напомнить, что королева не присутствовала на той пасхальной службе из-за постоянных проблем со здоровьем. Так что возглавить процессию в церковь пришлось Кейт и принцу Уильяму.

Напомним, ранее Фокус писал о лучших фото принцессы Уэльской с ее детьми.