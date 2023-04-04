Идеальная мама. Лучшие фото Кейт Миддлтон с ее детьми

Принцесса Уэльская – мать троих детей и ее снимки с принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой неизменно привлекают внимание поклонников королевской семьи.

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Принцесса Уэльская — любящая мать своих троих детей: девятилетнего принца Джорджа, семилетней принцессы Шарлотты и четырехлетнего принца Луи. Она часто делится снимками своих малышей. А фото, сделанные журналистами, становятся вирусными. Издание HELLO! опубликовало лучшие снимки Кейт Миддлтон с ее детьми.

Принцесса Уэльская ранее неоднократно говорила, что решение "стать матерью было полезным и замечательным опытом", часто сама фотографирует своих детей и постит их снимки на официальных страничках в соцсетях.

Неофициальное фото Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Но снимки, сделанные журналистами на публичных мероприятиях получаются не менее милыми. На Платиновом юбилее королевы Елизаветы дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма стали главными звездами события.

Особое внимание привлек принц Луи, который явно скучал на концертах и пытался развлекать себя самостоятельно. Кейт проявила стойкость и сдержанность, пытаясь утихомирить младшего сына, а таблоиды получили много отличного контента.

Фото: Getty

Принц Луи стал звездой Платинового юбилея своей прабабушки Фото: Getty Images

Сейчас, когда принц Джордж подрос и старается вести себя, как наследник престола, мало кто вспомнит, каким очаровательным малышом он был в 2014 году. Это был официальный визит его родителей в Новую Зеландию и первый зарубежный визит маленького принца. Тогда ему было всего восемь месяцев.

Принц Луи в 2014 году Фото: Getty Images

Надо думать, что Кейт Миддлтон и Уильям не думали, какой эффект произведет их решение взять принцессу Шарлотту на Игры Содружества в 2022 году. Девочка очень эмоционально реагировала на все происходящее, и ее снимки стали вирусными.

Самое известное появление принцессы Шарлотты на публике Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, которая сейчас является одной из самых популярных девочек в мире и настоящей иконой стиля, радовала поклонников с раннего возраста. Это очаровательное фото было сделано в 2016 году, когда Шарлотта сопровождала своих родителей во время визита в Канаду. Тогда Кейт Миддлтон вместе с дочкой посетила детскую вечеринку для семей канадских военных.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в 2016 году Фото: Getty Images

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года, а его крещение состоялось 9 июля 2018 года в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. И, конечно, на церемонии присутствовали самые близкие члены королевской семьи. Фото получились очаровательными.

Крестины принца Луи Фото: Getty Images

В том же году дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые посетили рождественскую службу в Сандрингеме. Но Рождество 2022 года стало особым событием, ведь принц Луи принял самое активное участие в традиционном шествии членов королевской семьи до церкви и обратно и даже принес сестре букетик цветов.

Принц Луи и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В прошлом году принца Джорджа взяли на теннисный матч на Уимблдоне. И это было отличным решением. Юный принц вел себя очень непосредственно и даже обсуждал что-то с матерью.

Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

Дети Кейт Миддлтон, как и их родители, разделяют любовь к спорту, о чем принц и принцесса Уэльские часто рассказывали в интервью. Уильям отмечал, что принцесса Шарлотта обожает футбол и из нее получился неплохой вратарь. И, вспоминая о самых милых фотографиях Кейт Миддлтон с ее детьми, нельзя не упомянуть дебют принца Луи на церемонии Trooping the Color в 2019 году. Годовалый мальчик восхитил толпу, с энтузиазмом махая рукой во время пролета самолетов и наблюдая за парадом с балкона.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Луи в 2019 году Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких модных выходах принцессы Шарлотты вместе с матерью. Пусть принцесса не слишком часто появляется на публике, но все ее наряды становятся безумно популярными.