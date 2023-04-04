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Стиль жизни

Идеальная мама. Лучшие фото Кейт Миддлтон с ее детьми

принцесса шарлотта, принц луи, кейт миддлтон, принц джордж, кейт миддлтон дети
Фото: Getty | Кейт Миддлтон и принц Луи

Принцесса Уэльская – мать троих детей и ее снимки с принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой неизменно привлекают внимание поклонников королевской семьи.

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Принцесса Уэльская — любящая мать своих троих детей: девятилетнего принца Джорджа, семилетней принцессы Шарлотты и четырехлетнего принца Луи. Она часто делится снимками своих малышей. А фото, сделанные журналистами, становятся вирусными. Издание HELLO! опубликовало лучшие снимки Кейт Миддлтон с ее детьми.

Принцесса Уэльская ранее неоднократно говорила, что решение "стать матерью было полезным и замечательным опытом", часто сама фотографирует своих детей и постит их снимки на официальных страничках в соцсетях.

принцесса шарлотта, принц луи, кейт миддлтон, принц джордж, кейт миддлтон дети Fullscreen
Неофициальное фото Кейт Миддлтон с детьми
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Но снимки, сделанные журналистами на публичных мероприятиях получаются не менее милыми. На Платиновом юбилее королевы Елизаветы дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма стали главными звездами события.

Особое внимание привлек принц Луи, который явно скучал на концертах и пытался развлекать себя самостоятельно. Кейт проявила стойкость и сдержанность, пытаясь утихомирить младшего сына, а таблоиды получили много отличного контента.

принцесса шарлотта, принц луи, кейт миддлтон Fullscreen
Фото: Getty
принцесса шарлотта, принц луи, кейт миддлтон Fullscreen
Принц Луи стал звездой Платинового юбилея своей прабабушки
Фото: Getty Images

Сейчас, когда принц Джордж подрос и старается вести себя, как наследник престола, мало кто вспомнит, каким очаровательным малышом он был в 2014 году. Это был официальный визит его родителей в Новую Зеландию и первый зарубежный визит маленького принца. Тогда ему было всего восемь месяцев.

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Принц Луи в 2014 году
Фото: Getty Images

Надо думать, что Кейт Миддлтон и Уильям не думали, какой эффект произведет их решение взять принцессу Шарлотту на Игры Содружества в 2022 году. Девочка очень эмоционально реагировала на все происходящее, и ее снимки стали вирусными.

кейт миддлтон, принцесса шарлотта, принц уильям Fullscreen
Самое известное появление принцессы Шарлотты на публике
Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, которая сейчас является одной из самых популярных девочек в мире и настоящей иконой стиля, радовала поклонников с раннего возраста. Это очаровательное фото было сделано в 2016 году, когда Шарлотта сопровождала своих родителей во время визита в Канаду. Тогда Кейт Миддлтон вместе с дочкой посетила детскую вечеринку для семей канадских военных.

принцесса шарлотта, кейт миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в 2016 году
Фото: Getty Images

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года, а его крещение состоялось 9 июля 2018 года в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. И, конечно, на церемонии присутствовали самые близкие члены королевской семьи. Фото получились очаровательными.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, крестины принца Луи Fullscreen
Крестины принца Луи
Фото: Getty Images

В том же году дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые посетили рождественскую службу в Сандрингеме. Но Рождество 2022 года стало особым событием, ведь принц Луи принял самое активное участие в традиционном шествии членов королевской семьи до церкви и обратно и даже принес сестре букетик цветов.

Принц Луи, Кейт Миддлтон Fullscreen
Принц Луи и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

В прошлом году принца Джорджа взяли на теннисный матч на Уимблдоне. И это было отличным решением. Юный принц вел себя очень непосредственно и даже обсуждал что-то с матерью.

Кейт Миддлтон, принц Джордж Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Джордж
Фото: Getty Images

Дети Кейт Миддлтон, как и их родители, разделяют любовь к спорту, о чем принц и принцесса Уэльские часто рассказывали в интервью. Уильям отмечал, что принцесса Шарлотта обожает футбол и из нее получился неплохой вратарь. И, вспоминая о самых милых фотографиях Кейт Миддлтон с ее детьми, нельзя не упомянуть дебют принца Луи на церемонии Trooping the Color в 2019 году. Годовалый мальчик восхитил толпу, с энтузиазмом махая рукой во время пролета самолетов и наблюдая за парадом с балкона.

кейт миддлтон, принц луи, принц уильям Fullscreen
Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Луи в 2019 году
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких модных выходах принцессы Шарлотты вместе с матерью. Пусть принцесса не слишком часто появляется на публике, но все ее наряды становятся безумно популярными.