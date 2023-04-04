Ідеальна мати. Найкращі фото Кейт Міддлтон з її дітьми
Принцеса Уельська — мати трьох дітей та її знімки з принцами Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою незмінно привертають увагу шанувальників королівської родини.
Принцеса Уельська — любляча мати своїх трьох дітей: дев'ятирічного принца Джорджа, семирічної принцеси Шарлотти та чотирирічного принца Луї. Вона часто ділиться знімками своїх малюків. А фото, зроблені журналістами, стають вірусними. Видання HELLO! опублікувало найкращі знімки Кейт Міддлтон з її дітьми.
Принцеса Уельська раніше неодноразово казала, що рішення "стати матір'ю було корисним та чудовим досвідом", часто сама фотографує своїх дітей та постить їхні знімки на офіційних сторінках у соцмережах.
Але знімки, зроблені журналістами на публічних заходах, виходять не менш милими. На Платиновому ювілеї королеви Єлизавети діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма стали головними зірками події.
Особливу увагу привернув принц Луї, котрий очевидно сумував на концертах і намагався розважати себе самостійно. Кейт проявила стійкість і стриманість, намагаючись вгамувати молодшого сина, а таблоїди отримали багато відмінного контенту.
Зараз, коли принц Джордж підріс і намагається поводитися як спадкоємець престолу, мало хто згадає, яким чарівним малюком він був у 2014 році. Це був офіційний візит його батьків до Нової Зеландії та перший закордонний візит маленького принца. Тоді йому було лише вісім місяців.
Треба думати, що Кейт Міддлтон і Вільям не думали, який ефект справить їхнє рішення взяти принцесу Шарлотту на Ігри Співдружності у 2022 році. Дівчинка дуже емоційно реагувала на те, що відбувається, і її знімки стали вірусними.
Принцеса Шарлотта, яка зараз є однією з найпопулярніших дівчаток у світі та справжньою іконою стилю, тішила шанувальників із раннього віку. Це чарівне фото було зроблено у 2016 році, коли Шарлотта супроводжувала своїх батьків під час візиту до Канади. Тоді Кейт Міддлтон разом із донькою відвідала дитячу вечірку для сімей канадських військових.
Принц Луї народився 23 квітня 2018 року, а його хрещення відбулося 9 липня 2018 року в Лондоні у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. І, звичайно, на церемонії були присутні найближчі члени королівської родини. Фото вийшли чарівними.
У тому ж році діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон вперше відвідали різдвяну службу в Сандрінгемі. Але Різдво 2022 стало особливою подією, адже принц Луї взяв найактивнішу участь у традиційній ході членів королівської родини до церкви та назад і навіть приніс сестрі букетик квітів.
Минулого року принца Джорджа взяли на тенісний матч на Вімблдоні. І це було чудовим рішенням. Юний принц поводився дуже безпосередньо і навіть обговорював щось із матір'ю.
Діти Кейт Міддлтон, як і їхні батьки, поділяють любов до спорту, про що принц і принцеса Уельські часто розповідали в інтерв'ю. Вільям зазначав, що принцеса Шарлотта обожнює футбол і з неї вийшов непоганий воротар. І, згадуючи про наймиліші фото Кейт Міддлтон із її дітьми, не можна не згадати дебют принца Луї на церемонії Trooping the Color у 2019 році. Однорічний хлопчик захопив натовп, з ентузіазмом махаючи рукою під час прольоту літаків та спостерігаючи за парадом із балкона.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про найяскравіші модні виходи принцеси Шарлотти разом із матір'ю. Нехай принцеса не надто часто з'являється на публіці, але всі її вбрання стають шалено популярними.