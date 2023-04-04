Ідеальна мати. Найкращі фото Кейт Міддлтон з її дітьми

Принцеса Уельська — мати трьох дітей та її знімки з принцами Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою незмінно привертають увагу шанувальників королівської родини.

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Принцеса Уельська — любляча мати своїх трьох дітей: дев'ятирічного принца Джорджа, семирічної принцеси Шарлотти та чотирирічного принца Луї. Вона часто ділиться знімками своїх малюків. А фото, зроблені журналістами, стають вірусними. Видання HELLO! опублікувало найкращі знімки Кейт Міддлтон з її дітьми.

Принцеса Уельська раніше неодноразово казала, що рішення "стати матір'ю було корисним та чудовим досвідом", часто сама фотографує своїх дітей та постить їхні знімки на офіційних сторінках у соцмережах.

Неофіційне фото Кейт Міддлтон із дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Але знімки, зроблені журналістами на публічних заходах, виходять не менш милими. На Платиновому ювілеї королеви Єлизавети діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма стали головними зірками події.

Особливу увагу привернув принц Луї, котрий очевидно сумував на концертах і намагався розважати себе самостійно. Кейт проявила стійкість і стриманість, намагаючись вгамувати молодшого сина, а таблоїди отримали багато відмінного контенту.

Фото: Getty

Принц Луї став зіркою Платинового ювілею своєї прабабусі Фото: Getty Images

Зараз, коли принц Джордж підріс і намагається поводитися як спадкоємець престолу, мало хто згадає, яким чарівним малюком він був у 2014 році. Це був офіційний візит його батьків до Нової Зеландії та перший закордонний візит маленького принца. Тоді йому було лише вісім місяців.

Принц Луї у 2014 році Фото: Getty Images

Треба думати, що Кейт Міддлтон і Вільям не думали, який ефект справить їхнє рішення взяти принцесу Шарлотту на Ігри Співдружності у 2022 році. Дівчинка дуже емоційно реагувала на те, що відбувається, і її знімки стали вірусними.

Найвідоміша поява принцеси Шарлотти на публіці Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта, яка зараз є однією з найпопулярніших дівчаток у світі та справжньою іконою стилю, тішила шанувальників із раннього віку. Це чарівне фото було зроблено у 2016 році, коли Шарлотта супроводжувала своїх батьків під час візиту до Канади. Тоді Кейт Міддлтон разом із донькою відвідала дитячу вечірку для сімей канадських військових.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта у 2016 році Фото: Getty Images

Принц Луї народився 23 квітня 2018 року, а його хрещення відбулося 9 липня 2018 року в Лондоні у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. І, звичайно, на церемонії були присутні найближчі члени королівської родини. Фото вийшли чарівними.

Хрестини принца Луї Фото: Getty Images

У тому ж році діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон вперше відвідали різдвяну службу в Сандрінгемі. Але Різдво 2022 стало особливою подією, адже принц Луї взяв найактивнішу участь у традиційній ході членів королівської родини до церкви та назад і навіть приніс сестрі букетик квітів.

Принц Луї та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Минулого року принца Джорджа взяли на тенісний матч на Вімблдоні. І це було чудовим рішенням. Юний принц поводився дуже безпосередньо і навіть обговорював щось із матір'ю.

Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

Діти Кейт Міддлтон, як і їхні батьки, поділяють любов до спорту, про що принц і принцеса Уельські часто розповідали в інтерв'ю. Вільям зазначав, що принцеса Шарлотта обожнює футбол і з неї вийшов непоганий воротар. І, згадуючи про наймиліші фото Кейт Міддлтон із її дітьми, не можна не згадати дебют принца Луї на церемонії Trooping the Color у 2019 році. Однорічний хлопчик захопив натовп, з ентузіазмом махаючи рукою під час прольоту літаків та спостерігаючи за парадом із балкона.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Луї у 2019 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найяскравіші модні виходи принцеси Шарлотти разом із матір'ю. Нехай принцеса не надто часто з'являється на публіці, але всі її вбрання стають шалено популярними.