Топ 5 найяскравіших виходів принцеси Шарлотти разом із Кейт Міддлтон
Маленька принцеса вже у свої сім років є іконою стилю, і деякі її образи стають дуже популярними.
Принцесі Шарлотті всього сім років, а вона вже задає тренди. Один її вихід у світ приносить британській скарбниці непоганий дохід, а сама вона вже може вважатися іконою стилю.
Якщо принцеса з'являється в якомусь вбранні, воно одразу стає дуже популярним і моментально розкуповується на онлайн-майданчиках. Але деякі модні виходи Шарлотти стали популярнішими за інші і привернули увагу таблоїдів.
Зазвичай вони гармоніюють з образами її матері, Кейт Міддлтон, і їх можна назвати ідеальними для дівчинки її років. Втім, у таких вбраннях могла ходити і її прабабуся, покійна королева Єлизавета. Кейт Міддлтон обирає для доньки класичні елегантні речі, які іноді доповнюються знаковими прикрасами, найчастіше, з королівської колекції. Втім, коли Кейт показує неофіційні фото своїх дітей, то стає зрозуміло, що одягаються вони як звичайні малюки їхніх років.
Наприклад, Шарлотта любить джинсові шорти і комбінезони.
Фокус зібрав топ 5 модних виходів принцеси Шарлотти.
Бордове пальто
Це пальто принцеса Шарлотта одягала двічі за останній час на Різдвяні свята. Пальто простого крою, але з оригінальними деталями, на кшталт оксамитового оздоблення на комірі та кишенях.
Образ дівчинки був доповнений щільними колготками і туфельками Мері-Джейн на плоскій підошві. І головне, це вбрання чудово гармоніювало з образом її матері та її братів.
Траур на похоронах Єлизавети II
Похорон королеви Єлизавети був сумною подією. Але образи членів королівської сім'ї також привернули увагу. Батьки обрали для дівчинки пальто від бренду Ancar з оксамитовим коміром і ґудзиками, туфлі Manuela de Juan Shoes і капелюшок з широкими полями і невеликим бантом від британського бренду Jane Taylor.
Це був перший раз, коли Шарлотта з'явилася в головному уборі, як і дорослі дами — члени королівської сім'ї. І як усі вони, які своїми прикрасами віддали шану королеві, вона також одягла особливу брошку: у вигляді підкови, адже її прабабуся дуже любила коней.
Смугаста сукня
Один з найсенсаційніших образів принцеси Шарлотти, в якому вона з'явилася на Іграх Співдружності в Бірмінгемі минулого року.
Просте літнє платтячко в смужку з білим відкладним комірцем від бренду Rachel Riley, яке коштувало близько 40 фунтів, було розкуплене моментально. І вкотре підтвердило, що "ефект Шарлотти" — це серйозний модний тренд
Квіткова сукня
На святкуванні Платинового ювілею діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон були в центрі уваги. І вбрання Шарлотти знову опинилися в топі продажів. Як і чарівна сукня з квітковим принтом від бренду Amaia. Це один з найулюбленіших дитячих брендів Кейт Міддлтон. Йому, до речі, віддає перевагу і Меган Маркл. Вона навіть одягла в сукню від цього бренду свою дочку Лілібет Діану для першого офіційного фото.
Блакитна сукня
На заході Trooping The Colour минулого року принцеса Шарлотта з'явилася в, мабуть, одному з найчарівніших літніх образів для дівчинки її років.
Легка блакитна сукня від португальського бренду Patachou, який виготовляє одяг для дітей до 14 років. І сукня, в якій принцеса сяяла поруч зі своїми братами, коштувала близько 60 фунтів. Вона відрізняється простим і витонченим дизайном, а прикрашає її маленький бантик на комірі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, коли принцеса Шарлотта може приміряти свою першу тіару. І що це буде за тіара. Шанувальники маленької принцеси можуть бути розчаровані, оскільки це може статися не раніше її весілля.