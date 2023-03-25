Топ 5 найяскравіших виходів принцеси Шарлотти разом із Кейт Міддлтон

Маленька принцеса вже у свої сім років є іконою стилю, і деякі її образи стають дуже популярними.

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Принцесі Шарлотті всього сім років, а вона вже задає тренди. Один її вихід у світ приносить британській скарбниці непоганий дохід, а сама вона вже може вважатися іконою стилю.

Якщо принцеса з'являється в якомусь вбранні, воно одразу стає дуже популярним і моментально розкуповується на онлайн-майданчиках. Але деякі модні виходи Шарлотти стали популярнішими за інші і привернули увагу таблоїдів.

Зазвичай вони гармоніюють з образами її матері, Кейт Міддлтон, і їх можна назвати ідеальними для дівчинки її років. Втім, у таких вбраннях могла ходити і її прабабуся, покійна королева Єлизавета. Кейт Міддлтон обирає для доньки класичні елегантні речі, які іноді доповнюються знаковими прикрасами, найчастіше, з королівської колекції. Втім, коли Кейт показує неофіційні фото своїх дітей, то стає зрозуміло, що одягаються вони як звичайні малюки їхніх років.

Наприклад, Шарлотта любить джинсові шорти і комбінезони.

Фокус зібрав топ 5 модних виходів принцеси Шарлотти.

Бордове пальто

Принцеса Шарлотта і її різдвяний образ Фото: Getty Images

Це пальто принцеса Шарлотта одягала двічі за останній час на Різдвяні свята. Пальто простого крою, але з оригінальними деталями, на кшталт оксамитового оздоблення на комірі та кишенях.

Образ дівчинки був доповнений щільними колготками і туфельками Мері-Джейн на плоскій підошві. І головне, це вбрання чудово гармоніювало з образом її матері та її братів.

Траур на похоронах Єлизавети II

Принцеса Шарлотта на похороні прабабусі Фото: Getty Images

Похорон королеви Єлизавети був сумною подією. Але образи членів королівської сім'ї також привернули увагу. Батьки обрали для дівчинки пальто від бренду Ancar з оксамитовим коміром і ґудзиками, туфлі Manuela de Juan Shoes і капелюшок з широкими полями і невеликим бантом від британського бренду Jane Taylor.

Це був перший раз, коли Шарлотта з'явилася в головному уборі, як і дорослі дами — члени королівської сім'ї. І як усі вони, які своїми прикрасами віддали шану королеві, вона також одягла особливу брошку: у вигляді підкови, адже її прабабуся дуже любила коней.

Смугаста сукня

Принцеса Шарлотта і її знаменита смугаста сукня Фото: Getty Images

Один з найсенсаційніших образів принцеси Шарлотти, в якому вона з'явилася на Іграх Співдружності в Бірмінгемі минулого року.

Просте літнє платтячко в смужку з білим відкладним комірцем від бренду Rachel Riley, яке коштувало близько 40 фунтів, було розкуплене моментально. І вкотре підтвердило, що "ефект Шарлотти" — це серйозний модний тренд

Квіткова сукня

Принцеса Шарлотта у квітковій сукні Фото: Getty Images

На святкуванні Платинового ювілею діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон були в центрі уваги. І вбрання Шарлотти знову опинилися в топі продажів. Як і чарівна сукня з квітковим принтом від бренду Amaia. Це один з найулюбленіших дитячих брендів Кейт Міддлтон. Йому, до речі, віддає перевагу і Меган Маркл. Вона навіть одягла в сукню від цього бренду свою дочку Лілібет Діану для першого офіційного фото.

Блакитна сукня

Принцеса Шарлотта з братами на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

На заході Trooping The Colour минулого року принцеса Шарлотта з'явилася в, мабуть, одному з найчарівніших літніх образів для дівчинки її років.

Легка блакитна сукня від португальського бренду Patachou, який виготовляє одяг для дітей до 14 років. І сукня, в якій принцеса сяяла поруч зі своїми братами, коштувала близько 60 фунтів. Вона відрізняється простим і витонченим дизайном, а прикрашає її маленький бантик на комірі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, коли принцеса Шарлотта може приміряти свою першу тіару. І що це буде за тіара. Шанувальники маленької принцеси можуть бути розчаровані, оскільки це може статися не раніше її весілля.