Коли принцеса Шарлотта приміряє свою першу тіару

На фанатів юної дочки принца Вільяма та Кейт Міддлтон чекають погані новини — тіару Шарлотта одягне ще нескоро.

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Вже зараз семирічна принцеса Шарлотта, друга дитина Кейт Міддлтон та принц Вільям, є справжньою іконою стилю та однією із найпопулярніших дітей у світі. Все що вона одягає — стає хітом продажу. А її фото із заходів збирають сотні лайків. Але хоч Шарлотта є принцесою, але свою першу тіару вона приміряє ще нескоро і ось чому. Про це пише HELLO!

Шарлотта посідає третє місце в лінії наслідування британського престолу після свого отця Вільяма та старшого брата Джорджа. І вона точно гратиме важливу роль, незважаючи на юний вік на коронації свого діда, короля Карла в травні.

Однак навіть на такій важливій події Шарлотта, швидше за все, буде без тіари. Але фанати юної принцеси дуже чекають на цю подію.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Є можливість, що вперше ми побачимо принцесу Шарлотту в тіарі в день її весілля. Хоча жорстких правил немає, більшість королівських жінок не носять складних головних уборів до церемонії одруження, зокрема Кейт і Меган Маркл.

Слід, звісно, зазначити, що обидві герцогині успадкували свої титули, а не народилися в королівській сім'ї. Але принцесу Євгенію, яка народилася в королівській родині, не бачили в тіарі до її весілля з Джеком Бруксбенком у жовтні 2018 року, а її старша сестра, принцеса Беатріс, наслідувала її приклад, коли пов'язала себе шлюбом у липні 2020 року.

Однак між Шарлоттою та доньками герцога Йоркського є велика різниця — Йорки не є працюючими членами королівської родини.

Тоді, можливо, Шарлотта піде шляхом, прокладеним принцесою Анною і принцесою Маргарет, сестрою покійної королеви, які носили діадеми до весілля.

Анна, єдина дочка покійної королеви Єлизавети, вперше одягла тіару у 17 років, а потім позувала в цій дорогоцінній прикрасі для офіційного фото до свого 21-річчя.

Це цілком може бути традицією, якою піде Шарлотта та її батьки. Отже, ймовірно, вона приміряє свою першу тіару для офіційного портрета, щоб відзначити своє 18-річчя чи 21-річчя.

Також варто враховувати, що Анна та Маргарет носили свої тіари в офіційній якості працюючих членів королівської родини. Оскільки монархія стає все більш упорядкованою, Шарлотта, ймовірно, почне представляти свого діда, короля Карла, і батька принца Вільяма, як молодого члена королівської родини на офіційних заходах на кшталт державних бенкетів.

Але, за словами королівського кореспондента Даніеля Стейсі, зараз королівська родина стала більш демократичною, тому маленька Шарлотта, швидше за все, ще нескоро приміряє одну із сімейних коштовностей. Адже жінки, які є членами королівської сім'ї, надягають тіари лише на дуже важливі події: прем'єри фільмів або благодійні вечері.

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

Зате тепер фанати можуть гадати, яку тіару Шарлотта може вибрати як дебютну. Швидше за все це буде тіар Cartier Halo. Її носили принцеса Маргарет та принцеса Анна, а також саме її одягала Кейт Міддлтон для свого весілля з принцом Вільямом у 2011 році.

Але також це може бути і родинна тіара Спенсерів, яку носила бабуся принцеси Шарлотти — принцеса Діана.