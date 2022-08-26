Принцеса Шарлотта успадкує особливу коштовність принцеси Діани

Дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма з нетерпінням чекає, коли їй вдасться приміряти прикрасу.

У серпні виповниться 25 років від дня трагічної загибелі однієї з найдивовижніших жінок британської королівської родини — принцеси Діани. Леді Ді не боялася порушувати правила. Якось вона відмовилася носити рукавички, хоча це встановлено королівським протоколом, оскільки їй подобалося безпосередньо контактувати з людьми, яких вона зустрічала, а також перестала носити капелюшки, в яких, за її словами, неможливо обійняти дитину. Загибель колишньої дружини принца Чарльза стала великою трагедією для Великобританії, а тому королівська сім'я подбала про те, щоб її спадщина продовжувала жити.

Нещодавно стало відомо, що онука леді Ді — принцеса Шарлотта — успадкує щось особливе від своєї покійної бабусі. Як пише Marie Claire, дівчинка отримає у подарунок родинні коштовності, а найважливішим предметом стане сімейна тіара Спенсерів, яку Діана одягла у день свого весілля з принцом Чарльзом.

Зараз тіара зберігається у володінні графа Чарльза Спенсера — брата принцеси Діани. Але королівські джерела повідомляють, що сімейна реліквія обов'язково дістанеться Шарлотті, як тільки настане час.

"Вільям близький зі своїм дядьком і запитав, чи можна колись подарувати Шарлотті тіару, названу на честь його матері. Вільям чудово знає, що граф має власних дочок, але вони погодилися, що культовий твір Діани належить її першій онучці", — цитує видання джерело у королівській родині.

Кажуть, у принцеси Шарлотта "закрутилася голова від хвилювання" із цього приводу.

"Вона також бачила фотографії, на яких вона (принцеса Діана) носить тіару. Шарлотта більш ніж усвідомлює, що вона принцеса, і вона вже має пластикові діадеми і сукні, в які можна переодягатися. Це дуже мило" — сказало інше джерело.

Раніше Фокус писав про те, що принцесу Шарлотту в дитячому садку прозвали "королевою воїном" за її хлоп'ячий характер. Незабаром дівчинка разом зі своїм старшим братом принцом Джордже піде до нової школи, де однокласники напевно теж оцінять її сміливий і вольовий характер.