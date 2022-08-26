Принцесса Шарлотта унаследует особенную драгоценность принцессы Дианы

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма с нетерпением ждет, когда ей удастся примерить украшение.

В августе исполнится 25 лет со дня трагической гибели одной из самых удивительных женщин британской королевской семьи — принцессы Дианы. Леди Ди не боялась нарушать правила. Однажды она отказалась носить перчатки, хотя это предписано королевским протоколом, так как ей нравилось напрямую контактировать с людьми, которых она встречала, а также перестала носить шляпки, в которых, по ее словам, невозможно обнять ребенка. Гибель бывшей супруги принца Чарльза стала большой трагедией для Великобритании, а потому королевская семья позаботилась о том, чтобы ее наследие продолжало жить.

Недавно стало известно, что внучка леди Ди — принцесса Шарлотта — унаследует что-то особенное от своей покойной бабушки. Как пишет Marie Claire, девочка получит в подарок фамильные драгоценности, а самым важным предметом станет семейная тиара Спенсеров, которую Диана надела в день своей свадьбы с принцем Чарльзом.

Сейчас тиара хранится во владении графа Чарльза Спенсера — брата принцессы Дианы. Но королевские источники сообщают, что семейная реликвия обязательно достанется Шарлотте, как только придет время.

"Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь подарить Шарлотте тиару, названную в честь его матери. Уильям прекрасно знает, что у графа есть собственные дочери, но они согласились, что культовое произведение Дианы принадлежит ее первой внучке" — цитирует издание источник в королевской семье.

Говорят, у принцессы Шарлотта "закружилась голова от волнения" по этому поводу.

"Она также видела фотографии, на которых она (принцесса Диана) носит тиару. Шарлотта более чем осознает, что она принцесса, и у нее уже есть пластиковые диадемы и платья, в которых можно переодеваться. Это очень мило" — сказал другой источник.

Ранее Фокус писал о том, что принцессу Шарлотту в детском саду прозвали "королевой воином" за ее мальчишеский характер. Совсем скоро девочка вместе со своим старшим братом принцем Джордже пойдет в новую школу, где одноклассники наверняка тоже оценят ее смелый и волевой характер.