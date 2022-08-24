Стало известно необычное прозвище принцессы Шарлотты

У наследницы Кембриджей настоящий мальчишеский характер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям — одна из самых обсуждаемых семей в мире. Большую часть своей жизни они проводят под камерами, однако всеми силами стараются оградить своих детей от назойливых папарацци. Несмотря на это, поклонникам королевской четы очень интересно, что происходит за стенами дворца, и порой им удается узнать разные детали из жизни маленьких наследников.

После Платинового юбилея правления Елизаветы II стало понятно, что звание "любимиц публики" заслужил четырехлетний принц Луи, который восхищал фанатов своей живой мимикой, изображающей недовольство скучными взрослыми мероприятиями. Не меньшей любимицей для поклонников королевской семьи является принцесса Шарлотта. Ее обожают за дерзкий характер и особую любовь к оливкам.

Совсем скоро семилетняя девочка и ее братья пойдут в новую школу Ламбрук. И как известно, у каждого члена королевской семьи рано или поздно появляется свое милое детское прозвище. Например, одноклассники принца Джорджа называют его PG, хотя в школе он известен как Джордж Кембридж. У маленькой Шарлотты тоже есть свое прозвище. Получила она его в детском саду. Как рассказала королевский эксперт Кэти Николл, принцессу Шарлотту называют "королева воинов".

По словам Николл, все дело в ее мальчишеском характере. "Очевидно, она заслужила это прозвище, потому что очевидно, что она принцесса, но она настоящий сорванец" — сказала Кэти.

"Она любит лазить по деревьям, и она очень авантюристка, она была довольно известна своим дерзким характером" — добавила эксперт.

Пока неизвестно, приживется ли прозвище "королевы воинов" в Ламбруке.

Новая школа для наследников Кембриджей предлагает множество удивительных вещей, которые точно понравятся школьникам. Например, на территории учебного заведения есть живой уголок с кроликами, курами, свиньями и даже пчелами.

С пятого класса дети учат латынь, но при этом школьная программа предлагает предметы для всестороннего развития. Например, пчеловодство, игру в крикет и кулинарию.

Фокус ранее писал о том, что еще известно о новой школе детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.