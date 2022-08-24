Стало відоме незвичайне прізвисько принцеси Шарлотти

У спадкоємиці Кембриджів справжній хлоп'ячий характер.

Кейт Міддлтон і принц Вільям — одна з найобговорюваныших сімей у світі. Більшість свого життя вони проводять під камерами, проте всіма силами намагаються захистити своїх дітей від настирливих папараці. Незважаючи на це, шанувальникам королівського подружжя дуже цікаво, що відбувається за стінами палацу, і часом їм вдається дізнатися про різні деталі життя маленьких спадкоємців.

Після Платинового ювілею правління Єлизавети II стало зрозуміло, що звання улюбленця публіки заслужив чотирирічний принц Луї, який захоплював фанатів своєю живою мімікою, що зображала невдоволення нудними дорослими заходами. Не меншою улюбленицею для шанувальників королівської родини є принцеса Шарлотта. Її люблять за зухвалий характер і особливу любов до оливок.

Незабаром семирічна дівчинка та її брати підуть у нову школу Ламбрук. І як відомо, в кожного члена королівської родини рано чи пізно з'являється своє миле дитяче прізвисько. Наприклад, однокласники принца Джорджа називають його PG, хоча в школі він відомий як Джордж Кембридж. У маленької Шарлотти теж є своє прізвисько. Отримала вона його в дитячому садку. Як розповіла королівська експертка Кеті Ніколл, принцесу Шарлотту називають "королевою воїнів".

За словами Ніколл, уся справа в її хлопчачому характері. "Очевидно, вона заслужила на це прізвисько, тому що очевидно, що вона принцеса, але вона справжній шибеник", — сказала Кеті.

"Вона любить лазити по деревах, і вона дуже авантюрна, вона була досить відома своїм зухвалим характером", — додала експертка.

Поки невідомо, чи приживеться прізвисько "королеви воїнів" у Ламбруку.

Нова школа для спадкоємців Кембриджів пропонує багато дивовижних речей, які точно сподобаються школярам. Наприклад, на території навчального закладу є живий куточок із кроликами, курями, свинями та навіть бджолами.

Із п'ятого класу діти вивчають латинь, але водночас шкільна програма пропонує предмети для всебічного розвитку. Наприклад, бджільництво, гру в крикет і кулінарію.

Фокус раніше писав про те, що ще відомо про нову школу дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон.