Першокласні зручності: що відомо про нову школу дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Школа, в яку діти герцогів Кембриджських підуть вже у вересні, є однією з найпрестижніших у Великій Британії і багато часу приділяє всебічному розвитку учнів.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон визначилися зі школою, в яку підуть троє їхніх дітей після переїзду сім'ї у Віндзор. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї відвідуватимуть школу Ламбрук у Беркширі з вересня 2022 року, повідомляє Hello.

Герцоги Кембриджські вже подякували навчальному закладу, куди спочатку ходили їхні сини та дочка.

"Їх Королівські Високості надзвичайно вдячні школі Томаса Баттерсі, де Джордж і Шарлотта щасливо розпочали свою освіту з 2017 і 2019 років відповідно, і раді, що знайшли школу для всіх трьох своїх дітей, яка поділяє ідеали та цінності школи Томаса", — йдеться у заяві. королівського подружжя.

За словами директора школи Ламбрук Джонатана Перрі, вони дуже раді вітати юних Кембриджів і з нетерпінням чекають на зустріч із ними, а також з усіма новими учнями.

Lambrook — це підготовча школа англіканської церкви в Беркширі для хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 13 років. Зараз у ній навчаються 610 дітей, а плата за пансіон у школі минулого року становила 25 440 фунтів стерлінгів.

Новий будинок герцогів Кембриджських Adelaide Cottage знаходиться всього за 15 хвилин їзди від Ламбрука, тому цілком імовірно, що спадкоємці Кейт і Вільяма відвідуватимуть школу вдень, як решта дітей.

[ + – ] Урок просто неба

Про свою школу Джонатан Террі каже, що вони "дають дітям пір'я, щоб вони могли літати, щоб коли вони покинуть стіни закладу, вони розправили крила і полетіли".

Головним критерієм відбору дітей є розуміння їхніми батьками цінностей школи та їх поділ. Террі особисто зустрічається із сім'ями всіх майбутніх учнів, щоб "переконатися, що ми найкраще підходимо для їхніх потреб", і "не боїться відмовити" тим, хто не поділяє духу закладу.

Ламбрук пропонує своїм учням широкий спектр предметів, тож Джорджу, Шарлотті та Луї нудьгувати не доведеться. Члени королівської родини братимуть уроки французького, релігієзнавства, дизайну та технологій, а з п'ятого класу обов'язковим є вивчення латини. Із цього віку є ще й суботня школа. Діти вивчають програмування, а також займаються музикою і танцями. При школі діє хорова капела, яка виступала навіть у Нотр-Дамі та Віндзорському замку.

Територія школи займає 52 акри. Тут є поле для гольфу з дев'ятьма лунками, 25-метровий басейн і великий спортивний зал.

[ + – ] З перших класів учні школи Ламбрук навчаються грати у гольф

У школі схвалюється благодійність. Так, учні 7-х класів збирають 500 фунтів стерлінгів, щоб заплатити за дитину з малозабезпечених сімей, щоб вона покаталася на каное у Швеції через Teenage Wilderness Trust, і їм не дозволяється просто просити своїх батьків виписати чек. Школярам доводиться займатися волонтерською діяльністю, наприклад, пекти торти або мити машини, щоб зібрати кошти.

Учні також можуть відвідати школу-партнера Lambrook поблизу Дурбана в Південній Африці, де вони грають у крикет з однолітками та жертвують корисні речі, такі як ручки або зубні щітки.

Учнів цієї престижної школи залучають до роботи на грядках. За кожним класом закріплено город, проводяться уроки екології та харчової промисловості, а минулого року учні посадили 300 саджанців, щоб зменшити свій вуглецевий слід. У школі також мешкають кролики, яких діти можуть погладити під час обіду.

[ + – ] За кожним класом у школі закріплено свій город

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули до Шотландії, де в Балморалі відпочиває королева. Подружжя приїхало окремо.