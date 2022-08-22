Первоклассные удобства: что известно о новой школе детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Школа, в которую дети герцогов Кембриджских пойдут уже в сентябре, является одной из самых престижных в Великобритании и много времени уделяет всестороннему развитию учеников.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон определились со школой, в которую пойдут трое их детей после переезда семьи в Виндзор. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут посещать школу Ламбрук в Беркшире с сентября 2022 года, сообщает Hello.

Герцоги Кембриджские уже поблагодарили учебное заведение, куда первоначально ходили их сыновья и дочь.

"Их Королевские Высочества чрезвычайно благодарны школе Томаса Баттерси, где Джордж и Шарлотта счастливо начали свое образование с 2017 и 2019 годов соответственно, и рады, что нашли школу для всех троих своих детей, которая разделяет идеалы и ценности школы Томаса", – говорится в заявлении королевской четы.

По словам директора школы Ламбрук Джонатана Перри, они очень рады приветствовать юных Кембриджей и с нетерпением ждут встречи с ними, а также со всеми новыми учениками.

Lambrook – это подготовительная школа англиканской церкви в Беркшире для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 13 лет. Сейчас в ней учатся 610 детей, а плата за пансион в школе в прошлом году составила 25 440 фунтов стерлингов.

Новый дом герцогов Кембриджских Adelaide Cottage находится всего в 15 минутах езды от Ламбрука, поэтому вполне вероятно, что наследники Кейт и Уильяма будут посещать школу днем, как все остальные дети.

[ + – ] Урок под открытым небом

О своей школе Джонатан Терри говорит, что они "дают детям перья, чтобы они могли летать, чтобы, когда они покинут стены заведения, они расправили крылья и улетели".

Главным критерием отбора детей является понимание их родителями ценностей школы и их разделение. Терри лично встречается с семьями всех будущих учеников, чтобы "убедиться, что мы лучше всего подходим для их нужд", и "не боится отказать" тем, кто не разделяет дух заведения.

Ламбрук предлагает своим ученикам широкий спектр предметов, так что Джорджу, Шарлотте и Луи скучать не придется. Члены королевской семьи будут брать уроки французского, религиоведения, дизайна и технологий, а с пятого класса обязательным является изучение латыни. С этого возраста есть еще и субботняя школа. Дети изучают программирование, а также занимаются музыкой и танцами. При школе действует хоровая капелла, которая выступала даже в в Нотр-Даме и Виндзорском замке.

Территория школы занимает 52 акра. Здесь есть поле для гольфа с девятью лунками, 25-метровый бассейн и большой спортивный зал.

[ + – ] С первых классов ученики школы Ламбрук учатся играть в гольф

В школе приветствуется благотворительность. Так, ученики 7-х классов собирают 500 фунтов стерлингов, чтобы заплатить за ребенка из малообеспеченных семей, чтобы он покатался на каноэ в Швеции через Teenage Wilderness Trust, и им не разрешается просто просить своих родителей выписать чек. Школьникам приходится заниматься волонтерской деятельностью, например печь торты или мыть машины, чтобы собрать средства.

Ученики также могут посетить школу-партнера Lambrook недалеко от Дурбана в Южной Африке, где они играют в крикет со сверстниками и жертвуют полезные вещи, такие как ручки или зубные щетки.

Учащихся этой престижной школы привлекают и к работе на грядках. За каждым классом закреплен огород, проводятся уроки экологии и пищевой промышленности, а в прошлом году ученики посадили 300 саженцев, чтобы уменьшить свой углеродный след. В школе также живут кролики, которых дети могут погладить во время обеда.

[ + – ] За каждым классом в школе закреплен свой огород

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Шотландию, где в Балморале отдыхает королева. Супруги приехали по отдельности.