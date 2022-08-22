Кейт Миддлтон прилетела в Шотландию эконом-классом отдельно от мужа

Что стало причиной раздельного прибытия супругов в Балморал, доподлинно неизвестно.

Семья герцогов Кембриджских прибыла в Шотландию, чтобы провести здесь последние недели лета с детьми, однако супруги прибыли по отдельности, сообщает Hello.

40-летнюю Кейт Миддлтон заметили выходящей из самолета, в котором она, по словам очевидцев, летела в эконом-классе вместе с семилетней принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Луи. Попутчики герцогини отмечают, что в самолете, следовавшем в Шотландию, жену принца Уильяма сопровождали, кроме детей, няня и охрана. Она приветливо улыбалась пассажирам, которые узнали ее, однако никто на борту не фотографировал герцогиню.

"Просто мама везла детей в отпуск к бабушке, но на борту был шум", – говорят те, кто летел вместе с членом королевской семьи.

Для перелета Кейт надела практичный и изысканный ансамбль. На ней была льняная юбка-миди цвета шалфея и блейзер цвета хаки. Волосы герцогини были распущены, а образ завершала кремовая сумка через плечо.

Принцесса Шарлотта летела в цветочном платье с длинными рукавами, а ее волосы были заплетены в косы. Принц Луи шел рядом с матерью в темно-синих шортах и ​​синей рубашке.

Принц Уильям вместе со старшим сыном Джорджем прибыли отлельно. По какой причине супруги разделились, неизвестно. Вполне возможно, что герцог Кембриджский все же решил прислушаться к своей бабушке, которая просила не летать всех членов семьи одним бортом, опасаясь аварии и гибели родственников, что может повлечь за собой кризис монархии.

На игры Содружества Кейт также приехала одна на поезде, в то время как принц Уильям с Шарлоттой прилетели на вертолете, причем управлял воздушным судном сам наследник престола.

В Балморал Кембриджи отправляются всей семьей, чтобы провести время с королевой, которая любит отдыхать в этой резиденции. На протяжении нескольких десятилетий королевская семья проводила здесь отпуск с тех пор, как королева Виктория приобрела поместье, и Ее Величество последовала ее примеру, навещая замок в качестве молодой принцессы, молодой матери, а затем в качестве монарха.

Красивое поместье занимает площадь около 50 000 акров и может похвастаться захватывающим дух пейзажем с горами, реками, озерами, лесами и садами, поэтому неудивительно, что члены королевской семьи любят приезжать к ней со своими детьми в августе.

Напомним, что указывает на возможный развод в будущем принца Уильяма и Кейт Миддлтон.