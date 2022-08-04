Страх королевы наяву: принц Уильям на вертолете лично привез дочь на спортивное шоу (видео)

Будущий король Великобритании виртуозно приземлил вертолет на полигоне Талли Хо.

40-летний принц Уильям лично привез свою семилетнюю дочь, принцессу Шарлотту, в Бирмингем, чтобы затем отправиться вместе с ней в центр водных видов спорта Sandwell на "Игры Содружества". Герцог Кембриджский выбрал для путешествия вертолет, который сам же и пилотировал, сообщает Daily Mail.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Cobra Emergency, зафиксировано, как Уильям приземляется на полигоне Талли Хо, используемом полицией Уэст-Мидлендс, на вертолете Bell 429 GlobalRanger. Зоркие королевские поклонники смогли почти разглядеть Шарлотту, которая махала рукой из окна .

Герцог Кембриджский совершил плавную посадку вертолета на поле, после чего отец и дочь запрыгнули в черный Range Rover, чтобы направиться на спортивное мероприятие.

Кейт Миддлтон прибыла в Бирмингем на поезде. По словам обозревателя The Times Мэтью Сайеда, герцогиня "весело" болтала с его восьмилетним сыном Тедом, пока ехала в вагоне первого класса.

На соревнованиях герцоги Кембриджские вместе с дочерью посетили соревнования по плаванию и хоккейный матч. Фото, на которых была запечатлена мимика юной принцессы, облетели Сеть, повеселив пользователей.

Полет принца Уильяма с дочерью на вертолете напомнил британцам о том, что ранее королева высказывала крайнюю обеспокоенность тем, что ее внук летает вместе со своей семьей одним бортом. Ее Величество боится, что в случае авиакатастрофы британская монархия столкнется с кризисом престолонаследия. До 2013 года, согласно королевскому протоколу, двум наследникам престола летать вместе категорически запрещалось, чтобы в случае аварии и гибели кого-то из них остался тот, кто станет следующим монархом. Но эти правила были смягчены с момента рождения детей Уильяма, что позволяет молодой семье проводить больше времени вместе. Когда принцу Джорджу исполнилось всего девять месяцев, он вместе с родителями полетел в Австралию одним рейсом.

Герцог Кембриджский является опытным пилотом, прошедшим обучение в Королевских ВВС, и часто летает со своей семьей на вертолетах.

Напомним, недавно принц Уильям показал трогательное видео с Шарлоттой, а также признался, в каком виде спорта не может победить свою жену.