Страх королеви наяву: принц Вільям на гелікоптері особисто привіз доньку на спортивне шоу (відео)

Майбутній король Великобританії віртуозно приземлив гелікоптер на полігоні Таллі Хо.

40-річний принц Вільям особисто привіз свою семирічну дочку, принцесу Шарлотту, до Бірмінгему, щоб потім вирушити разом з нею до центру водних видів спорту Sandwell на "Ігри Співдружності". Герцог Кембриджський вибрав для подорожі вертоліт, який сам і пілотував, повідомляє Daily Mail.

На відео, опублікованому на YouTube-каналі Cobra Emergency, зафіксовано, як Вільям приземляється на полігоні Таллі Хо, який використовує поліція Уест-Мідлендс, на вертольоті Bell 429 GlobalRanger. Уважні королівські шанувальники змогли майже розглянути Шарлотту, яка махала рукою з вікна.

Герцог Кембриджський здійснив плавну посадку вертольота на полі, після чого батько та дочка застрибнули в чорний Range Rover, щоб вирушити на спортивний захід.

Кейт Міддлтон прибула до Бірмінгема потягом. За словами оглядача The Times Метью Саїда, герцогиня "весело" базікала з його восьмирічний сином Тедом, поки їхала у вагоні першого класу.

На змаганнях герцоги Кембриджські разом із дочкою відвідали змагання з плавання та хокейний матч. Фото, на яких була зафіксована міміка юної принцеси, облетіли Мережа, розваживши користувачів.

Політ принца Вільяма з дочкою на гелікоптері нагадав британцям про те, що раніше королева висловлювала крайнє занепокоєння тим, що її онук літає разом із сім'єю одним бортом. Її Величність боїться, що у разі авіакатастрофи британська монархія зіткнеться з кризою престолонаслідування. До 2013 року, згідно з королівським протоколом, двом спадкоємцям престолу літати разом категорично заборонялося, щоб у разі аварії та загибелі когось із них залишився той, хто стане наступним монархом. Але ці правила були пом'якшені з народження дітей Вільяма, що дозволяє молодій сім'ї проводити більше часу разом. Коли принцу Джорджу виповнилося лише дев'ять місяців, він разом із батьками полетів до Австралії одним рейсом.

Герцог Кембриджський є досвідченим пілотом, який пройшов навчання у Королівських ВПС, і часто літає зі своєю родиною на гелікоптерах.

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям показав зворушливе відео із Шарлоттою, а також зізнався, в якому виді спорту не може перемогти свою дружину.