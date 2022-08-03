Принцеса Шарлотта порадувала публіку непідробними емоціями на спортивних змаганнях

Дівчинка разом із батьками відвідала кілька спортивних змагань у Бірмінгемі.

Діти герцогів Кембриджських, 9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта й 4-річний принц Луї, перебувають під пильним прицілом сотень фото- й відеокамер, де б не з'явилися. І коли вони виявляють на публіці емоції, втому, нудьгу, демонструючи смішні вирази облич, це одразу стає приводом для численних жартів і мемів. Нещодавно весь світ із усмішкою дивився на фотографії принца Луї, який "давав жару" на Платиновому ювілеї королеви, потім потішався над знімками принца Джорджа. Тепер же настала черга принцеси Шарлотти, пише Hello.

Юна королівська особа разом із батьками відвідала Ігри Співдружності 2022 року в Бірмінгемі. Спостерігаючи за запливами в Центрі водних видів спорту Sandwell, де до них також приєдналися граф Вессекський і його дружина Софі, маленька Шарлотта в сукні Rachel Riley за 44 фунти стерлінгів під час естафети показала кілька характерних виразів обличчя.

Якоїсь миті дівчинка мала дуже напружений вигляд, у неї відвисла щелепа, а за кілька хвилин вона висунула язик. Потім вона смішно закотила очі після коментаря батька, а пізніше виявляла цікавість до свого оточення та людей навколо неї. Було помітно, що принцеса почувається не зовсім зручно від надмірної уваги публіки, тому Вільям підбадьорював її, поклавши руку на плече, а в якісь моменти Шарлотта тримала за руку свою маму. Через кілька годин перебування на трибунах принцеса помітно втомилася, проте, підбадьорювана батьками, вона все ж таки продовжувала виявляти зацікавленість тим, що відбувається.

Королівські оглядачі зазначають, що Кейт і Вільям прищеплюють дітям любов до спорту, і Шарлотта вже зізнавалася, що їй подобається гімнастика.

Нагадаємо, дочка принца Вільяма разом із батьком записали відео на підтримку жіночої збірної Англії з футболу.