Принцесса Шарлотта повеселила публику неподдельными эмоциями на спортивных соревнованиях

Девочка вместе с родителями посетила несколько спортивных соревнований в Бирмингеме.

Дети герцогов Кембриджских, 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи, находятся под пристальным прицелом сотен фото- и видеокамер, где бы не появились. И когда они проявляют на публике эмоции, усталость, скуку, демонстрируя смешные выражения лиц, это сразу же становится поводом для многочисленных шуток и мемов. Не так давно весь мир с улыбкой смотрел на фотографии принца Луи, который "давал жару" на Платиновом юбилее королевы, затем потешался над снимками скучающего принца Джорджа. Теперь же пришла очередь принцессы Шарлотты, пишет Hello.

Юная королевская особа вместе с родителями посетила Игры Содружества 2022 года в Бирмингеме. Наблюдая за заплывами в Центре водных видов спорта Sandwell, где к ним также присоединились граф Уэссекский и его жена Софи, маленькая Шарлотта в платье Rachel Riley за 44 фунта стерлингов во время эстафеты показала несколько характерных выражений лица.

В какой-то момент девочка выглядела очень напряженной, у нее отвисла челюсть, а через несколько мгновений она высунула язык. Потом она смешно закатила глаза после комментария отца, а позже проявляла любопытство к своему окружению и людям вокруг нее. Было заметно, что принцесса чувствует себя не совсем удобно от чрезмерного внимания публики, поэтому Уильям подбадривал ее, положив руку на плечо, а в какие-то моменты Шарлотта держала за руку свою маму. Через несколько часов нахождения на трибунах принцесса заметно устала, однако, подбадриваемая родителями, она все же продолжала проявлять заинтересованность происходящим.

Королевские обозреватели отмечают, что Кейт и Уильям прививают детям любовь к спорту, и Шарлотта уже признавалась, что ей нравится гимнастика.

Напомним, дочь принца Уильяма вместе с отцоом записали видео в поддержку женской сборной Англии по футболу.