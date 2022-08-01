Принц Вільям показав зворушливе відео з принцесою Шарлоттою

Герцог Кембриджський і його донька разом уболівають за жіночу збірну Англії з футболу.

Принц Вільям продовжує уважно стежити за грою жіночої збірної Англії з футболу та радіти її успіхам. Днями герцог Кембриджський опублікував зворушливе відео зі своєю семирічною дочкою принцесою Шарлоттою на підтримку спортсменок перед фінальним матчем Євро-2020 проти збірної Німеччини. Про це пише видання People.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Ми обидва хочемо побажати левицям удачі сьогодні ввечері, ви напрочуд добре виступили в змаганні, і ми весь час уболіватимемо за вас!" — сказав принц Вільям. А його дочка додала, що сподівається на перемогу збірної.

"Удачі! Я сподіваюся, ви виграєте. До побачення!" — сказала спадкоємиця престолу.

Як відомо, 40-річний принц Вільям є президентом Футбольної асоціації та регулярно відвідує матчі. Він часто бере на гру свого старшого сина — 9-річного принца Джорджа, а також свою дружину Кейт Міддлтон.

У сім'ї Кембриджів є і своя "зірка" футболу, яка "подає надії", — принцеса Шарлотта. Так про неї відгукувався її батько принц Вільям, коли відвідав професійних спортсменок у їхньому тренувальному таборі.

"Шарлотта хотіла, щоб я сказав вам, що вона справді гарна на воротах. Вона сказала: "Будь ласка, скажи їм про це". Вона зірка, що подає надії, на майбутнє" — розповів герцог Кембриджський спортсменкам про свою дочку.

Принц Вільям також зазначив, що левиці — таке прізвисько в жіночої збірної Англії з футболу — надихають наступне покоління жінок і дівчаток грати у футбол.

Нагадаємо, онук Єлизавети II — великий футбольний фанат, і на початку липня він повідомляв, що уважно стежитиме за участю збірної Англії в чемпіонаті. Нещодавно він навіть перервав свою літню відпустку, щоб надіслати особливе повідомлення футбольній команді Англії. Як президент Футбольної асоціації він привітав жіночу збірну з виходом у фінал Євро-2022 після перемоги над Швецією з рахунком 4:0.

Фокус раніше писав про те, що дев'ятирічному принцу Джорджу несподівано для нього самого вдалося спростувати заяви свого дядька принца Гаррі про те, що життя в королівській родині нестерпне.