Принцу Джорджу вдалося спростувати слова принца Гаррі про королівську родину

Спадкоємець британського престолу довів, що дитинство в палаці сповнене радощів.

Принц Джордж, якому нещодавно виповнилося дев'ять років, дедалі частіше потрапляє у заголовки новин. Цього разу юнакові несподівано вдалося спростувати заяви свого дядька принца Гаррі про те, що життя в королівській родині нестерпне. Про це пише видання News.com.au.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З дня народження принца Джорджа його батьки опублікували новий знімок сина, на якому він виглядає дуже щасливим. У зв'язку з цим королівський коментатор Деніед Ельзер вирішив зазначити, що нове фото спадкоємця британського престолу доводить, що Гаррі помилявся. За словами Ельзера, королівська родина за останні роки дуже змінилася і методи виховання теж.

"Гаррі ніколи не міг відрізнити, в якій частині його нещасних юних років можна звинувачувати палац, а в якій насправді винні дві люди, які його виховали, котрі заплуталися? Те, що робить цей новий знімок Джорджа, дійсно показує, що версія королівської родини, про яку неодноразово говорив Гаррі, яка була спочатку дисфункціональною і в якій його емоційні та психологічні потреби ніколи не задовольнялися, пішла", — сказав королівський коментатор.

На думку Ельзера, щасливий шлюб принца Вільяма і Кейт Міддлтон здатний захистити майбутнє покоління королівської родини від помилок, допущених Віндзорами у минулому.

Нагадаємо, в 2020 році герцог і герцогиня Сассекські поділилися шоковими подробицями свого життя в Букінгемському палаці в гучному інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Принц Гаррі сказав Опрі, що він "потрапив у пастку системи, як і вся родина".

А в 2021 році онук Єлизавети II у підкасті Дакса Шепарда розповів про "болі та страждання" свого виховання, зазначивши, що його дитинство було схоже на "суміш Шоу Трумана та перебування у зоопарку".

Заяви герцога Сассекського сильно засмутили як членів королівської сім'ї, і їх шанувальників. З того моменту стосунки принца Гаррі з Палацом натягнуті.

Фокус раніше розповідав, як принца Джорджа називають його однокласниками. Як з'ясувалося, кумедне прізвисько королівського спадкоємця припало до душі навіть його батькам.