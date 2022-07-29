Принц Вільям зізнався, в якому виді спорту не може перемогти Кейт Міддлтон

Син герцогині Кембриджський принц Джордж перейняв любов матері до цього виду спорту.

40-річний спадкоємець британського престолу принц Вільям зізнався, що йому ніколи не вдавалося виграти у своєї дружини, Кейт Міддлтон, у теніс, повідомляє Hello.

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Наразі герцоги Кембриджські готуються до участі в Іграх Співдружності, які пройдуть наступного тижня й обіцяють стати найбільшим спортивним святом у Великій Британії з часів Олімпійських ігор у Лондоні 10 років тому. Члени королівської родини відомі любов'ю до спорту й активно його популяризують. Так, героцоги Кембриджські часто беруть участь у вітрильних регатах, змаганнях із бігу, люблять поло тощо. Інші родичі королеви є відмінними вершниками та люблять кінний спорт.

Теніс теж є одним із найшанованіших видів спорту серед членів монаршого сімейства, і тут Кейт немає рівних. Вона відточує свою майстерність на корті в престижному лондонському клубі Hurlingham. За словами відомого тенісиста Рода Лейвера, принц Вільям розповідав йому, що часто грає із дружиною в теніс, але ще жодного разу не зміг виграти в неї.

[ + – ] Кейт Міддлтон зіграла в парі з Еммою Радукану, переможницею турніру Великого шлему в одиночному розряді Фото: Getty Images

Зараз старший син герцогів Кембриджських, дев'ятирічний принц Джордж, теж освоює цей вид спорту, беручи уроки в найкращих. Так, приватно його вчить грати Роджер Федерер, приїжджаючи на заняття з хлопчиком у сімейний будинок Міддлтонів у Баклбері. Роджер — давній друг сім'ї Мідлтон. Він ы його дружина Мірка навіть були присутні на весіллі Піппи з Джеймсом Метьюзом у 2017 році.

Під час свого візиту на Вімблдон у 2019 році Кейт розповіла, що Джордж був великим шанувальником тенісу та тренувався зі спортивною зіркою. Відповідаючи на питання про прогрес Джорджа, Роджер сказав журналістам, що маленький принц подавав надії. Дізнавшись, що він — улюблений тенісист Джорджа, Роджер сказав із усмішкою:

"Я думаю, що я маю невелику перевагу в тому, що я дійсно провів ыз ним деякий час. Так що, можливо, я єдиний гравець, якого він коли-небудь зустрічав, тоді у вас є невелика фора в тому, хто ваш улюблений гравець… Слухайте, він милий хлопчик. Мені подобається бачити, що вони захоплюються тенісом чи спортом. Безперечно. Ви знаєте, його мамі завжди подобався теніс".

Цього року принц Джордж уперше побував на турнірі Вімблдону та навіть потримав у руках кубок переможця Новака Джоковича.