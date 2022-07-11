Принц Джордж поспілкувався з переможцем турніру Вімблдону (відео)

Старший син герцогів Кембриджських не зміг стримати своїх емоцій після зустрічі із суперзіркою світового тенісу.

Восьмирічний принц Джордж, син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, вперше в житті відвідав Вімблдонський турнір, а саме чоловічий фінал, у якому перемогу всьоме здобув 35-річний сербський тенісист Новак Джокович у складному поєдинку з австралійцем Ніком Кірйосом.

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Він не лише спостерігав за грою, а й поспілкувався з переможцем турніру, а також йому дали потримати кубок чемпіона. Про що розмовляв принц із Джоковичем, невідомо, але при цьому були також батьки Джорджа, які потиснули руку талановитому гравцю.

Якоїсь миті журналісти помітили, що хлопчик настільки був вражений цією зустріччю, що сів на диван, закрив обличчя руками та мав приголомшений вигляд. За інформацією ЗМІ, Джордж, а також його кузени часто грають у теніс, а раніше син принца Вільяма навіть зійшовся в поєдинку з легендарним Роджером Федерером.

Джордж став одним із небагатьох юних представників монаршої сім'ї, кому вдалося бути присутнім на турнірі, причому в королівській ложі. Кількість місць там обмежена, і часто їх пропонують людям із тенісної спільноти, включаючи колишніх гравців і офіційних осіб.

Це означає, що в королівську ложу допускаються лише діти членів королівської сім'ї. 1999 року повідомлялося, що герцогиня Кентська образилася після того, як їй не дали запросити 12-річного сина своєї покійної подруги посидіти з нею. У заяві, опублікованій тодішнім головою клубу Джоном Каррі, він вибачився перед герцогинею, але наголосив на непорушності правил Вімблдону.

"Я шкодую про будь-яку ненавмисну ​​шкоду, яку це могло заподіяти Її Королівській Високості. Через попит на місце в королівській ложі ми також просимо, щоб, крім дітей королівської сім'ї, дітей не запрошували, оскільки вони виключають інших гідних людей із відвідувачів, багато з яких роблять свій внесок у теніс", — ішлося в поясненні.

Нагадаємо, у жіночих змаганнях Вімблдону перемогу здобула 23-річна росіянка Олена Рибакіна, яка представляла Казахстан і тепер є наймолодшою чемпіонкою Вімблдону. Нагороду їй вручила Кейт Міддлтон, яка з'явилася на корті в неймовірній яскравій жовтій сукні.