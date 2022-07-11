Розкішний жовтий: Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в неймовірно яскравій сукні

Дружина принца Вільяма знову вийшла світ у сукні, в якій раніше вже з'являлася перед камерами.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін укотре підкорила своїх фанатів елегантним, яскравим і до дрібниць продуманим образом, з'явившись на турнірі Вімблдону, щоб вручити нагороду переможця престижних тенісних змагань, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

На Кейт Міддлтон була яскраво-жовта сукня-міді від бренду Roksanda, у якій її вже помічали під час туру Карибським морем. Вишитий на замовлення виріб із топом із заходом і пишною спідницею, схоже, був натхненний мідісукнею Brigitte кольору календули вартістю 1095 фунтів стерлінгів від дизайнерського лейблу. Модель, яку обрала герцогиня, була з короткими рукавами.

Фото: Getty Images

Зберігаючи свій образ простим, Кейт віддала перевагу мінімуму прикрас, але додала блиску парою масивних золотих сережок із камінням. Ансамбль завершували білі туфлі-човники на підборах.

На матчі Кейт не могла стримати емоцій, спостерігаючи за грою росіянки Олени Рибакіної, яка виступає за Казахстан, проти туніски Онс Жабер. У результаті перемогла 23-річна Рибакіна, яка тепер є наймолодшою чемпіонкою Вімблдону серед жінок із часів Петри Квітової у 2011 році. На матчі також були присутні Том Круз і Еллі Голдінг.

Журналісти помітили, як тепло Міддлтон привітала колишню тенісистку Мартіну Гінгіс, яка сиділа поруч із герцогинею в королівській ложі. Невідомо, чи зустрічалися дві жінки раніше і чи дружать. Гінгіс, яка виграла Вімблдонський жіночий одиночний розряд у 1997 році, — приблизно того ж віку, що й Кейт, і вони жваво розмовляли перед матчем.

У якийсь момент дружина принца Вільяма, яка сиділа в королівській ложі, одягла крислатий капелюх, щоб захистити обличчя від сонця.

Кейт є покровителькою Асоціації лаун-тенісу та регулярно відвідує Вімблдон. За два тижні турніру вона з'явилася на ньому двічі, причому 5 липня її супроводжував чоловік, принц Вільям.

Останні дні для герцогині стали по-справжньому радісними, особливо після того, як вона дізналася, що її сестра Піппа вагітна третьою дитиною.

Раніше ми писали про те, що на 12-й день турніру його відвідали принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці.

Що стосується Кейт, то під час своїх відвідувань матчів вона обидва рази одягала сукні, в яких вже була раніше на публіці.