Принцеса Беатріс з'явилася на турнірі Вімблдону в сукні від Vampire's Wife

Принцеса Беатріс відвідала престижний тенісний турнір на 12-й день після його початку.

У Великій Британії триває Вімблдонський турнір, серед гостей якого й завзяті уболівальники — члени королівської родини. Подивитися на матчі між найкращими тенісистами планету вже приїжджали Зара та Майк Тіндалли, герцогиня Кембриджська з принцом Вільямом, а тепер настала черга принцеси Беатріс. У супроводі свого чоловіка, італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці, вона посіла місце в королівській ложі поруч із принцесою Майкл Кентською.

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Фото: Getty Images

На спортивному заході внучка Єлизавети II з'явилася в біло-рожевому платті Falconetti з квітковим принтом і воланами від бренду Vampire's Wife завдовжки трохи вище за коліно та рукавами до ліктів. Його вартість — 550 фунтів стерлінгів. Зазначимо, що ця марка — одна з найулюбленіших у герцогині Кембриджської. До того ж, в одній із суконь дружини Ніка Кейва Кетрін позувала для офіційного потрета з принцом Вільямом.

У руках Беатріс тримала твідову сумку, причому остання виглядала так, ніби була зроблена із соломи з чорними ручками з боків.

Оскільки в Беатріс не проколоті вуха, вона не носить сережок, але й крім них них принцеса не одягала жодних прикрас.

Її чоловік був у білому блейзері, блакитній сорочці, синій краватці та темних штанах. Як і дружина, Едоардо одягнув затемнені окуляри.

Раніше Беатріс та її чоловік стали глядачами концерту The Rolling Stones у Гайд-парку. Тоді принцеса з'явилася у джинсовій куртці, яскравій спідниці та білих кросівках.