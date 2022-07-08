Принцесса Беатрис появилась на Уимблдонском турнире в платье от Vampire's Wife

Принцесса Беатрис посетила престижный теннисный турнир на 12 день после его начала.

В Великобритании продолжается Уимблдонский турнир, среди гостей которого и рьяных болельщиков – члены королевской семьи. Посмотреть на матчи между лучшими теннисистами планету уже приезжали Зара и Майк Тиндаллы, герцогиня Кембриджская с принцем Уильямом, а теперь пришла и очередь принцессы Беатрис. В сопровождении своего мужа, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци она заняла место в королевской ложе рядом с принцессой Майкл Кентской.

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Фото: Getty Images

На спортивном мероприятии внучка Елизаветы II появилась в бело-розовом платье Falconetti с цветочным принтом и оборками от бренда Vampire's Wife длиной чуть выше колена и рукавами до локтей. Его стоимость – 550 фунтов стерлингов. Отметим, что эта марка – одна из любимых у герцогини Кембриджской. Более того, в одном из платьев жены Ника Кейва Кэтрин позировала для официального потрета с принцем Уильямом.

В руках Беатрис держала твидовую сумочку, причем последняя выглядела так, словно была сделана из соломы с черными ручками по бокам.

Поскольку у Беатрис не проколоты уши, она не носит серег, но и кроме них них принцесса не надевала никаких украшений.

Ее супруг был в белом блейзере, голубой рубашке, синем галстуке и темных брюках. Как и жена, Эдоардо надел затемненные очки.

Ранее Беатрис и ее муж стали зрителями концерта The Rolling Stones в Гайд-парке. Тогда принцесса появилась в джинсовой куртке, яркой юбке и белых кроссовках.