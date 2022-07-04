Джинсовая куртка и яркая юбка: принцесса Беатрис посетила концерт The Rolling Stones

Члены королевской семьи выглядели, как и тысячи других зрителей концерта, ничем не выделяясь из толпы.

33-летняя внучка британской королевы принцесса Беатрис вместе с супругом. итальянским аристократом Эдоардо Мапелли Моцци, появилась на концерте легендарной группы The Rolling Stones в Гайд-парке, где сразу же попала в поле зрения папарацци.

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Королевская особа выбрала для мероприятия очень демократичный и молодежный образ. На ней был ьелый свитер с круглым вырезом, ярко-оранжевая шелковая юбка до колен и джинсовая куртка оверсайз. Образ она дополнила белыми кроссовками, плетеной сумкой через плечо и множеством браслетов из бисера на запястье. Волосы принцесса собрала в простой хвост.

Эдоардно надел темно-синие джинсы и блейзер и светло-голубую рубашку, завершив ансамбль белыми кроссовками.

Это второе крупное музыкальное мероприятие, которое пара посетила за последние несколько недель. В прошлом месяце они приехали в Гластонбери, где оказались в неловкой ситуации, когда карта принцессы трижды отклонялась к оплате.

На концерте "стоунов" супруги не только отрывались по-полной, но и позволили себе проявить чувства друг к другу. Очевидцы видели, как Эдоардо гладил супругу по щеке.

Что же касается концерта, то78-летний фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер выглядел модно, как всегда, в пиджаке с цветочной вышивкой, когда танцевал на огромной сцене. Рокеры отдали дань уважения своим корням, воссоздав паб в Суррее, где они начали давать концерты за кулисами фестиваля в Гайд-парке. Это место, где они впервые выступили в 60-х годах.

Напомним, пару недель назад Беатрис посетила летнюю вечеринку в Национальной галерее в Лондоне, куда приехала вместе со своим мужем. Для мероприятия она выбрала белое с мягким шалфейно-зеленым оттенком платье в пол с пайетками от Markarin стоимостью 3950 фунтов стерлингов (143 тыс. грн) и с открытой спиной, V-образным вырезом, длинным объемными рукавами и черным поясом на талии.