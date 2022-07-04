Джинсова куртка та яскрава спідниця: принцеса Беатріс відвідала концерт The Rolling Stones

Члени королівської родини виглядали, як і тисячі інших глядачів концерту, нічим не вирізняючись в натовпі.

33-річна онука британської королеви принцеса Беатріс разом із чоловіком. італійським аристократом Едоардо Мапеллі Моцці, з'явилася на концерті легендарного гурту The Rolling Stones у Гайд-парку, де одразу ж потрапила в поле зору папараці.

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Королівська особа обрала для заходу дуже демократичний і молодіжний образ. На ній був п'яний светр із круглим вирізом, яскраво-жовтогаряча шовкова спідниця до колін і джинсова куртка оверсайз. Образ вона доповнила білими кросівками, плетеною сумкою через плече та безліччю браслетів із бісеру на зап'ясті. Волосся принцеса зібрала у простий хвіст.

Едоардо одягнув темно-сині джинси та блейзер і світло-блакитну сорочку, завершивши ансамбль білими кросівками.

Це другий великий музичний захід, який пара відвідала за останні кілька тижнів. Минулого місяця вони приїхали в Гластонбері, де опинилися у незручній ситуації, коли карту принцеси тричі не приймали під час оплати.

На концерті "стоунів" подружжя не тільки відривалося по-повному, а й дозволило собі проявити почуття одне до одного. Очевидці бачили, як Едоардо гладив дружину по щоці.

Що ж стосується концерту, то 78-річний фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер виглядав модно, як завжди, у піджаку з квітковою вишивкою, коли танцював на величезній сцені. Рокери віддали шану своїм корінням, відтворивши паб у Сурреї, де вони почали давати концерти за лаштунками фестивалю в Гайд-парку. Це місце, де вони вперше виступили у 60-х роках.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Беатріс відвідала літню вечірку в Національній галереї в Лондоні, куди приїхала разом зі своїм чоловіком. Для заходу вона обрала білу з м'яким шавлієво-зеленим відтінком сукню з підлогою з паєтками від Markarin вартістю 3 950 фунтів стерлінгів (143 тис. грн) і з відкритою спиною, V-подібним вирізом, довгим об'ємними рукавами і чорним поясом на талії.