Принцеса Беатріс потрапила в незручну ситуацію на фестивалі Гластонбері

Принцеса тричі не могла розплатитися в дорогому фаст-фуді: її карту було відхилено.

Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс потрапила в неприємну ситуацію на музичному фестивалі Гластонбері у Британії. Її карту тричі відхилили, коли вона намагалася розплатитись у дорогому кіоску фастфуду, відзначеного зіркою Мішлен. Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Беатріс відвідала Гластонбері з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Отже, коли поїсти в Pony Bistro не вийшло, принцеса почервоніла, але зберегла обличчя та приєдналася з чоловіком до натовпу відпочивальників.

33-річна принцеса Беатріс стала однією з найбільш фотографованих на фестивалі селебріті серед усіх, хто відвідав захід у п'ятницю, коли хедлайнером стала Біллі Айліш.

[ + – ] Принцеса Беатріс і її чоловік на Гластонбері

Утім на фестивалі вистачало зірок і на сцені, і серед глядачів. Прийшла Кейт Мосс, яка не пропускає жодного фестивалю ще з того часу, як зустрічалася з рок-зіркою Пітом Доерті.

Минулої ночі хедлайнером став сер Пол Маккартні. З ним на сцену несподівано вийшли Брюс Спрінгстін і фронтмен Foo Fighters Дейв Грол.

Колишній член легендарного гурту "Бітлз" став найстарішим сольним хедлайнером фестивалю, адже лише тиждень тому він відсвяткував своє 80-річчя.

Щоб відзначити визначну подію, сер Пол зіграв присутнім добірку власних пісень, а також улюблених треків The Beatles і його пізнішої групи Wings.

А також він підняв прапор України, привертаючи увагу до війни з Росією, що триває.

Раніше на фестивалі зненацька виступила відома екоактивістка Ґрета Тунберг. А американський репер Ламар вийшов на сцену в терновому вінці з діамантами.

Також на Гластонбері виступили українські виконавці: "Даха Браха", переможці Євробачення Kalush Orchestra та Джамала, а також Go_A.