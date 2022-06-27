Американський репер Ламар вийшов на сцену в терновому вінці Христа з 8000 діамантами (відео)

Над створенням вінця працювали найкращі ювеліри Tiffany & Co.

35-річний американський репер Кендрік Ламар виступив на музичному фестивалі Glastonbury, шокувавши й одночасно захопивши публіку своїм сценічним вбранням, з'явившись на сцені у терновому вінці, прикрашеному звісно 8000 діамантів та закривавленій білій сорочці, пише Metro.

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Вінець він надів неспроста, а на знак протесту проти скасування Верховним судом рішення 1973 року у справі Роу проти Вейда, згідно з яким право на аборт у США почало вважатися конституційним. Репер із західного узбережжя, лауреат Пулітцерівської премії, був одним із багатьох артистів на британському музичному фестивалі, які протестували проти цього вердикту, що порушує права жінок, включаючи Біллі Айліш, Лілі Аллен, Олівію Родріго, Лорд та інших.

Перед театралізованим завершенням шоу Ламар представив свій новий сингл Savior з альбому Mr Morale & The Big Steppers, заявивши, що послання пісні — "недосконалість прекрасно", і що люди не повинні забувати про людяність інших. Він також сказав, що пісня зображає його думки про свою віру, момент BLM і коронавірусну змову.

Перед тим, як заспівати, Кендрік, який раніше відкрито говорив про свою християнську віру, сказав, що терновий вінець представляє Христа та його власні недоліки. Коли спалахнуло світло, з'ясувалося, що по обличчю артиста стікає фальшива кров.

Наприкінці свого 90-хвилинного сету Кендрік заявив:

"Вони судять мене, вони судять Христа. Удачі за права жінок". Він повторив фразу кілька разів, перш ніж раптово перерватись і покинути сцену.

У цьому аксесуарі артист з'явився на обкладинці свого п'ятого студійного альбому Mr Morale & The Big Steppers понад місяць тому. За інформацією Vogue, виготовлена на замовлення корона Кендріка з титану та діамантової пави є результатом співпраці між репером, його давнім творчим соратником Дейвом Фрі та ювелірами Tiffany & Co., які займаються виготовленням спеціальних головних уборів із XIX століття.

Вінець, що розроблявся протягом 10 місяців, прикрашений понад 8000 діамантів загальною вагою понад 137 каратів та вагою близько 200 грамів. Для виготовлення прикраси знадобилося понад 1300 годин роботи чотирьох найдосвідченіших майстрів.

Натхненням для створення вінця послужила брошка "Шипи" Жана Шлюмберже — одна з двох культових брошок на тему шипів, які компанія Schlumberger розробила у 1947 році, до приходу до Tiffany у 1956 році. Корона, що складається з 50 шипів, відлита з 14 компонентів у майстерні Tiffany у Нью-Йорку, перш ніж остаточно її зібрали у північному регіоні Італії та довели до ідеального вигляду під керівництвом репера.

"Кендрік Ламар уособлює майстерність, сміливу творчість та невпинні інновації, які також визначали Tiffany & Co. протягом майже двох століть. Ми пишаємось і неймовірно раді працювати з таким провидцем, як Кендрік, у реалізації його бачення корони", — зазначив виконавчий віцепрезидент з продуктів та комунікацій Tiffany & Co Олександр Арно.

"Корона — це благочестиве втілення філософії капюшона, розказаної з легкою юнацької точки зору", — говорить Фрі, який разом з Кендріком заснував мультидисциплінарну медіакомпанію pgLang.

Єдина у своєму роді річ раніше широко представлена ​​на показі чоловічого одягу Louis Vuitton у Парижі 23 червня, куди Кендрік одягнув її, щоб віддати шану покійному Вірджилу Абло.

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