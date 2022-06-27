Американский рэпер Ламар вышел на сцену в терновом венце Христа с 8000 бриллиантов (видео)

Над созданием венца работали лучшие ювелиры Tiffany & Co.

35-летний американский рэпер Кендрик Ламар выступил на музыкальном фестивале Glastonbury, шокировав и одновременно восхитив публику своим сценическим нарядом, появившись на сцене в терновом венце, украшенном свеше 8000 бриллиантов и окровавленной белой рубашке, пишет Metro.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Венец он надел неспроста, а в знак протеста против отмены Верховным судом решения 1973 года по делу Роу против Уэйда, согласно которому право на аборт в США начало считаться конституционным. Рэпер с западного побережья, лауреат Пулитцеровской премии, был одним из многих артистов на британском музыкальном фестивале, протестовавших против этого вердикта, нарушающего права женшин, включая Билли Айлишу, Лили Аллен, Оливию Родриго, Лорд и других.

Перед театрализованным завершением шоу Ламар представил свой новый сингл Savior из альбома Mr Morale & The Big Steppers, заявив, что послание песни – "несовершенство прекрасно", и что люди не должны упускать из виду человечность других. Он также сказал, что песня отражает его собственные мысли о своей вере, моменте BLM и коронавирусном заговоре.

Перед тем, как спеть, Кендрик, который ранее открыто говорил о своей христианской вере, сказал, что терновый венец представляет Христа и его собственные недостатки. Когда зажегся свет, выяснилось, что по лицу артиста стекает фальшивая кровь.

В конце своего 90-минутного сета Кендрик заявил:

"Они судят меня, они судят Христа. Удачи за права женщин". Он повторил фразу несколько раз, прежде чем внезапно прерваться и покинуть сцену.

В этом аксессуаре артист появился на обложке своего пятого студийного альбома Mr Morale & The Big Steppers чуть более месяца назад. По информации Vogue, изготовленная на заказ корона Кендрика из титана и бриллиантового паве является результатом сотрудничества между рэпером, его давним творческим соратником Дэйвом Фри и ювелирами Tiffany & Co., которые занимается изготовлением специальных головных уборов с XIX века.

Венец, разрабатывавшийся в течение 10 месяцев, украшен свыше 8000 бриллиантов общим весом более 137 каратов и весом около 200 граммов. Для изготовления украшения потребовалось более 1300 часов работы четырех самых опытных мастеров.

Вдохновением для создания венца послужила брошь "Шипы" Жана Шлюмберже – одна из двух культовых брошей на тему шипов, которые компания Schlumberger разработала в 1947 году, до прихода в Tiffany в 1956 году. Корона, состоящая из 50 шипов, была отлита из 14 компонентов в мастерской Tiffany в Нью-Йорке, прежде чем окончательно ее собрали в северном регионе Италии и довели до идеального вида под руководством рэпера.

"Кендрик Ламар олицетворяет мастерство, смелое творчество и неустанные инновации, которые также определяли Tiffany & Co. на протяжении почти двух столетий. Мы гордимся и невероятно рады работать с таким провидцем, как Кендрик, в реализации его видения короны", – отметил исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co Александр Арно.

"Корона – это благочестивое воплощение философии капюшона, рассказанной с удобоваримой юношеской точки зрения", — говорит Фри, который вместе с Кендриком основал мультидисциплинарную медиа-компанию pgLang.

Единственная в своем роде вещь ранее была широко представлена ​​на показе мужской одежды Louis Vuitton в Париже 23 июня, куда Кендрик надел ее, чтобы отдать дань уважения покойному Вирджилу Абло.

Напомним, Мадонна также осудила решение Верховного суда и пояснила, почему ей страшно за своих дочерей.