Мадонна рассказала, почему боится за своих дочерей

Мадонна воспитывает четырех дочерей, три из которых – приемные.

63-летняя амерканская поп-певица Мадонна присоединилась к знаменитостям, которые отреагировали на отмену Верховным судом решения 1973 года по делу Роу против Уэйда, согласно которому право на аборт в США начало считаться конституционным. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, где крайне категорически высказалась по поводу такого шага, подчеркнув, что вердикт Верховного суда напрямую затрагивает права ее четырех дочерей: 25-летней Лурдес, 16-летней Мерси Джеймс и девятилетних Эстер и Джеймс.

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"Хочу сказать, что я отлично провела время на вечеринке после моего Show for Pride 🏳️‍🌈 в терминале 5. Но я проснулась от ужасающих новостей о том, что Roe V Wade был свергнут и все такое. Законодательство решило, что мы больше не имеем прав женщин на наши тела. Это решение повергло меня и всех женщин этой страны в глубокое отчаяние. Теперь Верховный суд решил, что права женщин больше не являются конституционными правами. На самом деле у нас меньше прав, чем на оружие. Я боюсь за своих дочерей. Я боюсь за всех женщин в Америке. Я просто напугана. Думаю, Бог возложил это на наши плечи прямо сейчас, потому что знал, что мы достаточно сильны, чтобы выдержать этот вес. Достаточно сильны, чтобы драться! Достаточно сильные, чтобы победить. И так мы победим! Мы найдем способ сделать это федеральным законом о защите прав на аборт! Дамы, вы готовы бороться?", – написала звезда, добавив фото со своими дочерьми.

Своими лайками Мадонну поддержали Джулия Фокс, модель Мариякарла Босконо, дизайнер Стивен Кляйн, супермодель Наоми Кемпбєлл и многие другие.

Решение 1973 года позволяло женщинам делать аборты до того времени, как плод сможет быть жизнеспособным вне матки (до 24-28 недели беременности). Однако в этот раз Верховный суд счел, что такое решение было ошибочным, поскольку в конституции США нет конкретного упоминания о праве на аборт.

Вердикт судей потряс даже президента США Джой Байдена, который заявил, что Верховный суд "четко лишил американского народа конституционного права. Они не ограничили, а просто забрали его".

Напомним, ранее Мадонна нарвалась на новую критику со стороны рэпера 50 Сent, который сравнил ее с гумманоидом.